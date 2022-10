Premier do szefa "S": musimy w społeczeństwie szukać kompromisów, a nie sporów (aktualizacja)

Dziś musimy w społeczeństwie polskim poszukiwać nie wojny, lecz kompromisu i nie sporów, lecz zgody – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnego briefingu z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. Szef rządu spotkał się w środę z przedstawicielami związku.

"Znaleźliśmy się jako gospodarka w wyjątkowym czasie, jako gospodarka i całe polskie społeczeństwo, w czasie ogromnej presji inflacyjnej i dlatego potrzebne jest bardzo rozważne, odpowiedzialne działanie" - powiedział Morawiecki.

Stąd - jak mówił - "takie, a nie inne podwyżki czy regulacje płacowe, które zaproponowaliśmy w sferze budżetowej".

"Mogę podsumować to spotkanie, że było ono bardzo dobre, ale oczywiście w kilku punktach różnimy się, bo jest inna perspektywa - ja oczywiście odwoływałem się do tego, że wszyscy płyniemy na jednej łodzi. Związki zawodowe patrzą na to ze swojej perspektywy. Ja pokazywałem na to, jakie wielkie wydatki mamy na obronność, bo przecież jesteśmy w szczególnej sytuacji, jak wielkie wydatki musimy ponosić na służby mundurowe, jak duży jest przyrost wydatków na oświatę, na służbę zdrowia (...). To wszystko musimy pogodzić w ramach jednego budżetu" - podkreślił premier.

Stwierdził, że propozycja budżetu, o której dziś dyskutowali ze związkami zawodowymi, "jest pewnego rodzaju kompromisem". "Dziś musimy w społeczeństwie polskim poszukiwać nie wojny, lecz kompromisu i nie sporów, lecz zgody" - oznajmił.

Morawiecki ocenił, że obecny rząd, jest "rządem polityki społecznej". "Jak popatrzymy na ostatnie wiele lat, to widać, że nasz rząd jest rządem polityki społecznej. Wiele poprzednich rządów prowadziło politykę aspołeczną. My mamy solidarność we krwi, w naszym DNA. Nie można tego powiedzieć o rządach liberałów, neoliberałów, którzy zupełnie inaczej podchodzili do polityki społecznej" - wskazał premier.

Szef rządu relacjonował, że wśród tematów rozmów ze związkowcami były także problemy przemysłu spożywczego, sytuacja służb mundurowych i pracowników ochrony zdrowia.

"Przedstawiałem mechanizmy podwyżek, jakie proponujemy. Ale także te wszystkie mechanizmy, które mają wiązać się z obniżeniem inflacji, a więc opanowaniem cen, zwłaszcza cen energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu czy paliw. Pokazywałem, co zrobiliśmy do tej pory, jak również plany rządy na kolejne miesiące" - zaznaczył.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda poinformował, że podczas rozmów omawiano m.in. sprawę minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie docelowo o prawie 20 proc.

"To jest bardzo ważne, że trzymamy się tego reżimu, że minimalnie wynagrodzenie będzie przynajmniej na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju. To był postulat Solidarności. On jest realizowany" - podkreślił po spotkaniu z premierem przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

"Dzisiejsze spotkanie opierało się na trzech punktach. Między innymi dotyczyło powstrzymania cen energii. Nie tylko elektrycznej, ale w ogóle nośników energii. To bardzo ważne, aby te ceny powstrzymać na odpowiednim poziomie i żebyśmy nie wpadli w tzw. ubóstwo energetyczne" - tłumaczył przewodniczący "S".

Wskazał, że drugim postulatem NSZZ "Solidarność" jest regulacja płac w sferze finansów publicznych. "Jeżeli rząd proponuje na 2023 rok podwyżki na poziomie 7,8 proc., to my się z tym nie zgadzamy. Ale to jest to, co pan premier mówił. Na tym polega dialog, że o tym rozmawiamy. My będziemy ten temat drążyć" - zapowiedział Piotr Duda.

"Zaapelowałem także do pana premiera o powołanie wspólnego zespołu rząd-Solidarność, abyśmy na te tematy mogli w dalszym ciągu rozmawiać, nie zamykając sobie drogi do dialogu społecznego" - podkreślił.

Zaznaczył, że ostatnią sprawą, której nie odpuści, są emerytury stażowe. "Apeluję po raz kolejny do pani marszałek Witek w obecności pana premiera o to, aby odmrozić projekt ustawy i ten prezydencki, i ten obywatelski, żebyśmy te rozwiązania mogli wypracować na komisji, a nie na partyjnych spotkaniach" - dodał przewodniczący NSZZ "Solidarność".