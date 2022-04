Premier do żołnierzy: Niech te Święta będą źródłem nadziei

To trzecia Wielkanoc w trudnych czasach. To Wy Drodzy Żołnierze najbardziej to odczuwacie będąc na pierwszej linii frontu-broniąc naszych granic, a zarazem granic NATO. Dziękuję Wam! Niech te Święta będą źródłem nadziei - napisał w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

