Premier: dokonaliśmy w polityce rodzinnej przewrotu kopernikańskiego

Dokonaliśmy w polityce rodzinnej przewrotu kopernikańskiego i będziemy go kontynuować - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Jego elementem jest zapowiedziana przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego waloryzacja programu 500 plus - dodał.

Mateusz Morawiecki, który bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Rodzin w Otwocku, ocenił, że coraz rzadziej rodziny stają przed dylematami, czy kupić piórnik lub nowe spodnie dla dziecka. "Dlaczego tak się stało? Ponieważ dokonaliśmy w polityce rodzinnej rewolucji kopernikańskiej" - powiedział i ocenił, że od ponad siedmiu lat wszystko, co robi rząd, służy rodzinie.

"Ten przewrót kopernikański będziemy kontynuować" - mówił Morawiecki i podkreślił, że jego elementem jest zapowiedziana w niedzielę przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego waloryzacja prorodzinnego programu 500 plus, które od nowego roku miałoby wynosić 800 złotych. "Ta ósemka na 8 lat naszych rządów, po 8 latach naszych rządów, niech będzie symbolem kontynuacji polityki prorodzinnej" - podkreślał.

Jak mówił szef rządu, "każde dziecko będzie mogło dzięki temu zyskać - albo w dodatkowych zajęciach, albo w dodatkowych dobrach, które jego rodzice będą mogli kupić, albo po prostu lepiej zaplanowanych wakacjach. "To jest ogromna korzyść dla polskich rodzin" - wskazywał.

"Jest jeden warunek, aby to realizować - to kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości - najbardziej prorodzinnego obozu politycznego w historii III Rzeczpospolitej i wierzę, że to zostanie dostrzeżone" - mówił Morawiecki.

Premier odniósł się także do krytyków waloryzacji 500 plus, według których nie stać na nią budżetu państwa. "My więcej niż podwoiliśmy budżet przy obniżonych podatkach" - podkreślał. "Gdyby nie te obniżki, dochody budżetowe byłyby jeszcze wyższe. Niech ekonomiści na to tak popatrzą, na czym polega sprawne zarządzanie finansami publicznymi, inwestycjami, poszczególnymi kategoriami dochodów, danin, podatków w taki sposób, aby rosły one zdecydowanie szybciej niż nominalny poziom PKB przez te wszystkie lata" - dodał.