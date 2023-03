Premier: Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS

Donald Tusk wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że PiS wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego. Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS - mówił premier Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym w internecie.

Szef rządu w nagraniu zamieszczonym w piątek w mediach społecznościowych nawiązał do artykułu, który ukazał się do publikacji dziennika "Fakt" o tym, że lider PO skorzystał z przepisów, które dają mu możliwość wcześniejszej wypłaty euroemerytury.

"Dzisiejsza prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się w jakim wieku zaczął ją pobierać? Tak, w wieku 65 lat. Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że PiS wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego" - mówił Morawiecki na nagraniu.

"Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu PiS. Może w ogóle dołączy do PiS? Ee, lepiej nie" - dodał.

Szef rządu stwierdził, że to pokazuje hipokryzję szefa PO. "Porzucił zaszczytną funkcję premiera Rzeczpospolitej i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia. Tak to już jest z naszą opozycją, jej działania to dokładna odwrotność obietnic składanych przed wyborami" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że rząd PiS naprawił to. "Cofnęliśmy krzywdzącą reformę emerytalną Tuska, wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę i emeryturę bez podatku. A kiedy przyszły trudne czasy, zapewniliśmy seniorom rekordową waloryzację świadczeń" - wyliczał.

"Dla mojego rządu liczy się wiarygodność i odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec polskich seniorów, a nie wobec brukselskich elit" - deklarował Morawiecki.

"Jedynym Polakiem, o którego emeryturę zadbał Donald Tusk, jest sam Donald Tusk. Nie z nami te numery Brunner!" - powiedział premier.

"Fakt" napisał, że przewodniczący PO i b. szef Rady Europejskiej formalnie jest już emerytem; od roku pobiera unijne świadczenie; skorzystał z przepisów, które dają mu możliwość wcześniejszej wypłaty euroemerytury.