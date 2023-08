Premier: Donald Tusk to niebezpieczny szkodnik, niebezpieczny człowiek

To jest groźba, przed którą przestrzegajmy wszystkich. Szef PO Donald Tusk to niebezpieczny szkodnik, niebezpieczny człowiek. On chce wrócić do prawa dżungli - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. "My budujemy państwo prawa i sprawiedliwości, wolności i solidarności" - podkreślił.

Podczas spotkania z mieszkańcami Kolbuszowej (woj. podkarpackie) Morawiecki nawiązał do rządów koalicji PO-PSL przed rokiem 2015. Jak mówił, wówczas "na samym tylko Podkarpaciu zlikwidowali ponad 25 posterunków policji, zlikwidowali jednostki wojskowe w Rzeszowie i Przemyślu".

"Wypychali ludzi na emigrację. Umowy śmieciowe, brak perspektyw, brak odpowiedniej infrastruktury, brak jakości życia, infrastruktury sportowej i kulturalnej - taka była rzeczywistość" - mówił szef rządu.

"To jest groźba, przed którą przestrzegajmy wszystkich. Donald Tusk to niebezpieczny szkodnik, niebezpieczny człowiek. On chce wrócić do tamtego prawa pięści, prawa dżungli" - podkreślił Morawiecki.

"My budujemy państwo prawa i sprawiedliwości, wolności i solidarności" - zapewnił. "Oni chcą budować państwo, które jest oparte na prawie liberałów, prawie dżungli i prawie pięści. Nie chcemy takiej rzeczywistości" - mówił szef rządu.

"Jaki jest najlepszy obraz rządów czasów Tuska? Jak wybuchł kryzys, który miał rozmiary daleko mniejsze, niż ten, z którym my się zmagamy teraz, czyli covidowy, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, kryzys z inflacją - cztery plagi egipskie na nas spadły. Oni mieli pięć, dziesięć razy mniejszy kryzys" - ocenił Morawiecki.

Tymczasem - jak kontynuował - w czasach tamtego kryzysu za rządów PO "gwałtownie zaczęło rosnąć bezrobocie do poziomu ponad 2,3 mln ludzi, setki tysięcy ludzi wypychali na emigrację". "Ile łez, ile żalu, smutku w czasach rządów PO, że musiał wyjechać syn, córka na zawsze. Ale może nie na zawsze, bo coraz więcej ludzi wraca" - powiedział Morawiecki.