Premier: Donald Tusk z pogardą, ze wstrętem odniósł się do pracy parlamentarzysty

Donald Tusk z pogardą, ze wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków, do pracy parlamentarzysty, do pracy w Sejmie; myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze, pokazał co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków - powiedział premier Mateusz Morawiecki nawiązując do porannego wywiadu lidera PO.

Szef rządu podczas piątkowej konferencji prasowej w Smolajnach (Warmińsko-mazurskie) nawiązał do słów lidera PO Donalda Tuska i artykułu jaki przeczytał na jednym z portali internetowych.

"Pan Donald Tusk z taką pogardą, ze wstrętem odniósł się do pracy dla Polaków. Do pracy parlamentarzysty, do pracy w Sejmie" - mówił szef rządu. "Myślę, że tym samym pokazał swoje prawdziwe oblicze. Pokazał co myśli o Polakach, co myśli o ciężkiej pracy dla Polaków" - dodał.

Tusk w piątek rano udzielił wywiadu w TVN24. Jak podał później Onet.pl tuż przed emisją rozmowy doszło do "zabawnej sytuacji". "Użytkownicy mobilnej aplikacji TVN24 GO mogli usłyszeć zakulisową rozmowę prowadzącej i byłego premiera tuż przed programem na żywo. Nie byli świadomi, że ich pozaantenowa rozmowa ujrzy światło dzienne" - podał portal.

Jak czytamy na portalu, szef PO w pewnym momencie stwierdził: "+Demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować+". "+To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział... na tej Wiejskiej (adres, przy którym znajduje się siedziba Sejmu - red.)+ - mówił dalej Tusk, a po kilku chwilach ciszy, jak gdyby nigdy nic, rozpoczyna się program na żywo" - czytamy na portalu.

