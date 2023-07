Premier: dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość - Polska jest i będzie bezpieczna

Polityka bezpieczeństwa, którą prowadzi rząd PiS, jest odwrotnością rządów PO. My zapewniamy bezpieczeństwo - oni to niebezpieczeństwo chcą sprowadzać do Polski. Dopóki rządzi PiS - Polska jest i będzie bezpieczna - napisał premier Mateusz Morawiecki, który w czwartek wizytował polsko-białoruską granicę.

Szef polskiego rządu na Facebooku odniósł się do swojej wizyty na Podlasiu. "Dziś jestem na granicy polsko-białoruskiej, gdzie od ponad 2 lat Polska doświadcza ataku hybrydowego na wschodnią flankę UE i NATO" - napisał.

"Od początku tego roku było ponad 16 000 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy" - poinformował Morawiecki. "To jednoznaczny obraz tego, co stałoby się, gdyby rząd Prawo i Sprawiedliwość jej nie zabezpieczył" - podkreślił. "Błyskawicznie zbudowaliśmy zaporę, która chroni dziś miliony polskich rodzin i jednocześnie wschodnią flankę NATO przed zagrożeniem ze wschodu" - dodał.

W dalszej części wpisu premier odniósł się do debaty i głosowań ws. zapory. "Pamiętajmy, kto głosował przeciwko jej budowie - i kto likwidował jednostki wojskowe w całej Polsce" - napisał.

"Polityka bezpieczeństwa, którą prowadzi rząd PiS, jest odwrotnością rządów PO" - podkreślił Morawiecki. "My budujemy - oni protestują. My odnawiamy - oni likwidują. My zapewniamy bezpieczeństwo - oni to niebezpieczeństwo chcą sprowadzać do Polski" - dodał. "Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość - Polska jest i będzie bezpieczna" - zapewnił premier.