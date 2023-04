Premier: dostrzegliśmy Polskę lokalną i cały czas w nią inwestujemy

My dostrzegliśmy Polskę lokalną. Cały czas w nią inwestujemy. Podnosimy szanse rozwoju nie tylko w wielkich ośrodkach - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że politycy PiS wyruszają w trasę przedwyborczą, aby m.in. wsłuchiwać się w głosy Polaków.

W piątek premier w ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne" odwiedzi województwo mazowieckie oraz łódzkie. Przed wyjazdem szef polskiego rządu podczas konferencji prasowej podkreślił wagę inwestycji lokalnych.

"Rządy PiS opłacają się Polakom. Na naszej trasie pokazujemy dziesiątki tysięcy inwestycji, które wykonujemy i wykonaliśmy. Potwierdzamy tym także naszą wiarygodność, bo słowa brzmią, a czyny przekonują. Chcemy Polaków przekonywać tym, co już zrobiliśmy, ale jednocześnie też wsłuchać się w głos wszędzie tam gdzie jedziemy, dotyczący tego jakie są marzenia na przyszłość, czego Polacy potrzebują w miejscu, w którym chcą żyć" - mówił premier.

Podkreślił, że PiS cały czas inwestuje w Polskę lokalną. "Cały czas podnosimy szanse rozwoju nie tylko w wielkich ośrodkach, chociaż tam również inwestujemy (...) Ale co jeszcze ważniejsze, trzeba wspierać te ośrodki, które nie mają możliwości jak wielkie miasta" - podkreślił szef rządu.

Według premiera, model rozboju gospodarczego rządu PO-PSL był "modelem pustynnym". "Takie wielkomiejskie oazy, a w Polsce gminnej i powiatowej piach i fatamorgana. My to zmieniliśmy w bardzo wielu miejscach i jedziemy, aby zmieniać to dalej. (...) Jedziemy po to, żeby słuchać ludzi, żeby pokazywać, że nasz model rozwoju jest zupełnie inny niż naszych poprzedników. Jest to model współpracujących ze sobą kół zębatych" - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera, Polska lokalna nie była widoczna z Warszawy. "A my ją dostrzegliśmy. Poprzez nasze działania chcemy spełniać marzenia mieszkańców. To jest nasze podstawowe zadanie. Te prace, które już wykonaliśmy to są nasze przystanki, a naszym drogowskazem są kolejne prace, które wykonamy, bo wy nam je pokażecie drodzy rodacy. Wy nam je wskażecie, co jest potrzebne, aby Polska rozwijała się jeszcze bardziej sprawiedliwie, jeszcze bardziej równomiernie" - podkreślił.