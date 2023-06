Premier: doświadczenie i wiedza Jarosława Kaczyńskiego nt. bezpieczeństwa jest nam niezbędna

Wiedza i doświadczenie Jarosława Kaczyńskiego m. in. w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, są nam dzisiaj niezbędne, ponieważ jesienne wybory będą dotyczyły w dużej mierze właśnie kwestii bezpieczeństwa - napisał w czwartek, w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

We wpisie szef rządu podkreślił, że wielkimi krokami zbliżamy się do jesiennych wyborów, które - jak ocenił - pod wieloma względami będą najważniejszymi wyborami od 1989 roku. "I - na co wszystko wskazuje - będą przypominały ostatnie wybory prezydenckie" - dodał.

Zdaniem szefa rządu, "Polacy będą mieli do wyboru dwie wizje Polski: Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska".

"Możemy już niestety zaobserwować agresywne wzmożenie po stronie opozycji, która zniechęcona brakiem kampanijnych sukcesów sięga po coraz bardziej bezczelne kłamstwa i bezprecedensowy hejt. Wygląda na to, że to jedyna strategia Donalda Tuska, ponieważ nie ma on żadnego poważnego i spójnego programu dla Polski" - napisał premier.

"Jaka jest zatem ich wizja Polski? Podczas gdy my rozmawiamy o stanie gospodarki, potrzebach społeczeństwa i stanie armii oni planują powielanie poznańskich wieców, pełnych wulgarności, agresji i mowy nienawiści" - dodał szef rządu.

Zwrócił też uwagę, że do rządu wszedł ponownie prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Jego wiedza i doświadczenie, m.in. w kwestiach związanych z bezpieczeństwem, są nam dzisiaj niezbędne, ponieważ te wybory będą dotyczyły w dużej mierze właśnie kwestii bezpieczeństwa" - napisał Morawiecki.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera. Jest teraz jedynym wicepremierem, to powrót lidera PiS do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.