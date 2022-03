Premier: dziękuję za gotowość Szwajcarii do pracy przy kolejnych pakietach sankcji na Rosję

Dziękuję za gotowość Szwajcarii do prac przy kolejnych pakietach sankcji na Rosję, a także za gotowość do niesienia pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej Ignazio Cassisem.

Premier Morawiecki rozmawiał w poniedziałek z przebywającym w Warszawie Cassisem. "Dziękuję za gotowość, którą pan prezydent wyraził w odniesieniu zarówno do pracy przy kolejnych pakietach sankcyjnych, żeby odciąć ten tlen od machiny wojennej Putina, a także gotowość do niesienia pomocy w obszarze działań humanitarnych, czyli tu, gdzie Polska jest na pierwszej linii frontu" - powiedział szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z Cassisem. Podkreślił, że mamy do czynienia z największym po II wojnie światowej kryzysem uchodźczym w Europie.

Jak mówił szef rządu, zarówno on, jak i prezydent Konfederacji Szwajcarskiej są zdania, że trzeba pomóc obronić niepodległość i suwerenność Ukrainy, ale - z drugiej strony - poprzez jak najszybsze doprowadzenie do pokoju na Ukrainie zapobiegać kolejnym wielkim falom migracyjnym. Podkreślił, że uchodźcy z Ukrainy chcieliby wrócić do swego ojczystego kraju, ale żeby tak się stało, musi zapanować w Ukrainie pokój.

Jak mówił, trzeba również doprowadzić do tego, by warunki na Ukrainie pozwalały na przyjęcie tych ludzi z powrotem - poprzez odbudowę tego kraju. "I Szwajcaria, i Polska i cała Unia Europejska są gotowe do wielkiego planu odbudowy po zakończeniu wojny, który oby jak najszybciej nastąpił" - zaznaczył premier.

Jak dodał, dziś trzeba się koncentrować na politycznych, dyplomatycznych działaniach, by doprowadzić do zakończenia wojny, "by czołgi rosyjskie wyjechały z Ukrainy". "To jest dziś absolutnie najważniejsze. Dopomóc w tym może bardzo zdecydowana polityka sankcji, gospodarczych na Rosję i ten temat był przedmiotem naszej wnikliwej analizy z panem prezydentem Szwajcarii" - powiedział premier Morawiecki.