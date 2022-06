Premier: dziękuję za to, w jaki sposób Polacy odpowiedzieli na wielkie wyzwanie wojny na wschodzie

Chcę podziękować za to, w jaki sposób Polacy odpowiedzieli na to wielkie wyzwanie wojny na wschodzie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Kostrzyna. Dodał, że dzięki temu o Polsce mówi się teraz bardzo dobrze we wszystkich językach świata.

Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu poznańskiego podziękował Polakom m.in. za przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy. "O Polsce mówi się teraz bardzo dobrze we wszystkich językach świata, może z wyjątkiem rosyjskiego" - powiedział.

"Ten festiwal Solidarności sprzed 40 lat, ci z państwa, którzy go pamiętacie, dzisiaj ma swoją powtórkę. Jesteśmy na ustach świata, jako to państwo, które otworzyło serca, otworzyło domy, ale także świetnie zorganizowało tę pomoc" - podkreślił.

Premier dodał, że działania rządu w tej kwestii chwalą nawet oponenci polityczni. "Jeden z prezydentów wielkich miast na ostatnim spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu powiedział: gratuluję. Oponent polityczny powiedział, że gratuluje i dziękuje rządowi za wspaniałą organizację procesu przyjmowania uchodźców" - mówił Morawiecki.