Premier: dziś toczy się bitwa o to, kto jest wiarygodny

Dziś toczy się bitwa o to, kto jest wiarygodny; Platforma Obywatelska myliła się we wszystkich strategicznych sprawach - wskazywał w sobotę w Rykach (woj. lubelskie) premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że rząd będzie dalej realizował programy, które służą bezpieczeństwu Polski.

Szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami Ryk zwracał uwagę, że "dziś toczy się bitwa o to, kto jest wiarygodny".

Jak mówił, Platforma Obywatelska myliła się "we wszystkich strategicznych sprawach" - co do prezydenta Rosji Władimira Putina, rosyjskiego gazu, a także w kwestii polityki niemiecko-rosyjskiej.

Premier zapewnił, że rząd będzie dalej realizował programy, które służą bezpieczeństwu Polski i obywateli. "Za parę dni otwieramy gazociąg bałtycki, ten, z którego (Donald) Tusk zrezygnował, z którego Platforma Obywatelska i PSL zrezygnowało. Oni chcieli związać się z ruskim gazem do 2037 r., a ostatnio odkryliśmy dokumenty, z których wynika, że nawet do 2045 roku. Oni chcieli tego gazu i Tusk się wyrażał lekceważąco o gazie norweskim" - mówił Morawiecki.

"Dziś jest ważne, żeby rozróżnić tę prawdę, którą przedstawiamy od tego fałszu, od tego krzyku, wrzawy, chaosu, który oni chcą wzbudzić, to jest ich jedyna broń" - dodał.

Premier przyznał, że Polska jest obecnie w trudnym, a pod pewnymi względami - dramatycznym położeniu. "Będę do końca walczył o polskie rodziny, o to, żeby jak najlepiej wyszły z tego kryzysu (...), żeby nie tracić miejsc pracy, żeby jak najmniej kosztowała energia elektryczna dla polskich gospodarstw domowych, ale też dla polskich szkół, dla powiatów" - zapewniał.

Podkreślił, że rządowy program zakłada wielkie projekty strategiczne, ale przewiduje też wsparcie Polski lokalnej. "Polska Prawa i Sprawiedliwości to Polska nie tylko dotrzymanych obietnic, wielkich projektów jak Mierzeja Wiślana, gazociąg bałtycki, Centralny Port Komunikacyjny, ale także polska lokalna, polska małych potrzeb" - zaznaczył premier.

Jak dodał, priorytetem jest bezpieczeństwo Polaków - bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo polskich granic.

