Premier: dziś Ukraina potrzebuje nadziei; ta nadzieja rodzi się w Polsce

To nie czas na zawieszenie broni; dziś Ukraina potrzebuje naszego wsparcia i nadziei; ta nadzieja rodzi się w Polsce; to nadzieja jest ziarnem, z którego może wyrosnąć zupełnie nowy porządek geopolityczny - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek odbywa się Konferencja Warszawska - Stała Robocza Konferencja Przeglądowa Wsparcia Ukrainy, której celem jest przegląd działań wspierających walczącą Ukrainę w różnych dziedzinach.

Szef rządu mówił, że trwająca na Ukrainie wojna to próba sił dla Zachodu. "Stoimy przed jasnym wyborem: albo zwycięstwo Rosji i klęska Zachodu, albo renesans zachodniej cywilizacji" - powiedział.

Morawiecki przypominał, że Polska jako pierwsza stanęła po stronie Ukrainy i jako pierwsza pokazała, że to nie jest wojna tylko z Ukrainą, ale że jest to wojna o przyszłość Europy i całego wolnego świata.

"Kreml spodziewał się, że to będzie Blitzkrieg. Dzięki bohaterstwu Ukrainy ten plan się nie powiódł. Ale to Zachód musi sprawić, to wolny świat musi się do tego przyczynić, żeby ta wojna stała się Waterloo rosyjskiego imperializmu i rosyjskiego kolonializmu" - podkreślił premier.

Wskazywał, że Rosja prowadzi z Ukrainą wojnę totalną, atakuje obiekty cywilne, morduje cywilów, niszczy infrastrukturę. Zdaniem Morawieckiego, bez wsparcia krajów takich, jak Polska, Ukraina już dziś byłaby "wielką ruiną".

"Wielu nie chciało uwierzyć, że Rosja może zaatakować - tak było jeszcze niedawno. Rok po wojnie wielu nadal nie chce uwierzyć, że rosyjska, kolejna zmasowana ofensywa za miesiąc, dwa, czy trzy jest - niestety - możliwa. Rok po wojnie wielu nadal nie może i nie chce uwierzyć, że wojna na Ukrainie (...) może być preludium do agresji na ogromną skalę" - mówił premier.

Dlatego - oświadczył - obecny czas można nazwać czasem walki o nowy światowy porządek. "Dziś nie jest czas na zawieszenie broni. Dziś Ukraina nadal potrzebuje naszego wsparcia. Przede wszystkim jednak, Ukraina potrzebuje nadziei" - dodał.

Jak mówił, ta nadzieja rodzi się w Polsce: w każdym polskim domu, w którym przyjęto uchodźców wojennych, w każdym sukcesie dyplomatycznym, który zwiększa wsparcie dla Ukrainy na forum międzynarodowym. "To nadzieja jest ziarnem, z którego może wyrosnąć zupełnie nowy porządek geopolityczny" - podkreślił szef rządu.