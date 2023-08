Premier: emerytury pomostowe są aktem sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy w sprawie emerytur pomostowych jest aktem sprawiedliwości - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że chodzi o to, aby rynek był sprawiedliwy i efektywny.

"Ramię w ramię z ludźmi pracy, ze związkami zawodowymi pozbywamy się tych patologii, tych umów śmieciowych, które królowały na rynku pracy w czasach Platformy Obywatelskiej. Pozbywamy się różnego rodzaju naleciałości z czasów dzikiego kapitalizmu, gdzie rządziło prawo liberalnej pięści" - podkreślił.

Premier zaznaczył, że podpisanie nowelizacji ustawy w sprawie emerytur pomostowych jest dopełnieniem sprawiedliwego rynku pracy i wzrostu gospodarczego, który później ma wspierać emerytury. "Dziękuję za to symboliczne dopełnienie tego długiego i bardzo dobrego dialogu z panem przewodniczącym. To był trudny dialog i czasami iskry leciały, ale doszliśmy do porozumienia, bo dialog jest naszym znakiem firmowym" - dodał.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia. Ponadto regulacja zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłącza z płacy minimalnej dodatek za szczególne warunki pracy.