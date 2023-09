Premier: emerytury stażowe to przełomowa zmian dla wszystkich, którzy pracowali najciężej i najdłużej

Emerytury stażowe to kolejny wielki punkt naszego programu społecznego. To wielka przełomowa zmiana, w szczególności dla tych wszystkich, którzy pracowali najciężej i najdłużej - podkreślił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji "Rząd blisko ludzi" szef rządu mówił o emeryturach stażowych. "Kolejny wielki punkt naszego programu społecznego - emerytury stażowe. Co to znaczy? To wielka przełomowa zmian w szczególności dla tych wszystkich, którzy pracowali najciężej i najdłużej" - powiedział Morawiecki.

"Wyobraźmy sobie miliony polskich rodzin, miliony naszych rodaków, którzy pracowali w pocie czoła często wstając przed świtem i utrudzeni pracowali tak przez 38 lat - kobiety albo 43 lata" - stwierdził.

Jak mówił premier, budowali oni naszą ojczyznę często ciężką, fizyczną pracą. "Chylę czoła przed wszystkimi panami, paniami, którzy tyle lat przepracowali i ze względów zdrowotnych, ze względu na możliwości fizyczne nie chcą, nie mogą już dłużej pracować" - powiedział