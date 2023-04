Premier Estonii: będziemy cały czas wspierać Ukrainę i zwiększać koszty agresji dla Moskwy

Będziemy cały czas wspierać Ukrainę i zwiększać koszty agresji dla Moskwy, musimy pamiętać, żeby przestępcy wojenni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, agresor musi zapłacić za wszystko, co zniszczył - powiedziała we wtorek w Warszawie premier Estonii Kaja Kallas.

Estońska premier, która składa wizytę w Polsce, we wtorek przed południem spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Na wspólnej konferencji po spotkaniu Kallas podkreślała, że Polska jest sojusznikiem Estonii w UE i NATO; zwracała uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę to nie tylko sprawa europejska i konflikt regionalny. "Stawka (wojny) w Ukrainie to prawo do istnienia jako państwo, Rosja testuje, czy podbicie i skolonizowanie państwa w XXI wieku jest możliwe" - powiedziała estońska premier.

"Będziemy cały czas wspierać Ukrainę i zwiększać koszty dla Moskwy, aż Ukraina wygra, musimy pamiętać o tym, żeby przestępcy wojenni zostali pociągnięci do odpowiedzialności, jednocześnie agresor musi zapłacić za wszystko, co zniszczył" - powiedziała Kallas.

Podkreśliła, że teraz priorytetem jest wspieranie Ukrainy poprzez przekazywanie jej sprzętu; poinformowała, że jej rząd podjął już w zeszłym tygodniu decyzję, by wysłać estońską część amunicji na Ukrainę. Oświadczyła też, że "dla pokoju w Europie potrzebujemy Ukrainy w NATO, potrzebujemy Ukrainy w UE".

Szefowa estońskiego rządu mówiła też o znaczeniu współpracy Polski i Estonii w NATO, o tym, że polskie myśliwce bronią estońskiego nieba w ramach misji Baltic Air Policing, a żołnierze z obu krajów biorą udział we wspólnych ćwiczeniach.

"Nasza współpraca w zakresie obronności przechodzi na kolejny poziom, kolejny krok to nowe systemy obrony przeciwpowietrznej, które wzmocnią nie tylko naszą dwustronną współpracę, ale jednocześnie bezpieczeństwo regionalne" - mówiła Kallas.

Dodała też, że Estonia "jest połączona z Europą przez Polskę". "I chcemy poprawiać te relacje i połączenia - transport kolejowy, mobilność, telekomunikacja, jednocześnie chcemy wzmocnić relacje w usługach cyfrowych" - podkreśliła Kallas.

Podziękowała też premierowi Morawieckiemu i Polsce za ważną rolę we wsparciu Ukrainy w walce o wolność. Jak mówiła, Polska przekazała Ukrainie historyczne wsparcie, przyjęła miliony uchodźców oraz wdraża coraz silniejsze sankcje przeciwko Rosji.

"Jesteście na froncie mobilizowania międzynarodowego wsparcia na rzecz Ukrainy, te wysiłki muszą być kontynuowane, ponieważ wojna jeszcze się nie skończyła" - podkreśliła Kallas.