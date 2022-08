Premier: Europa musi pomóc Ukrainie w utrzymaniu witalnych funkcji państwowych

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o swojej rozmowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej na temat pomocy finansowej dla Ukrainy, do której zobowiązała się Rada Europejska. W ocenie szefa rządu pomoc ta płynie "zbyt wąską stróżką", a od tej pomocy także zależy przetrwanie państwa ukraińskiego.

"Pomagamy Ukrainie poprzez dostawy broni, poprzez pomoc humanitarną i przyjęcie ukraińskich kobiet i dzieci pod nasze dachy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki pytany w TVP Info o pomoc Ukrainie. Wspomniał też o działaniach, które podejmował na forum europejskim.

"Kilka dni temu rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, by pomóc Ukrainie w dostarczeniu pomocy, co do której Rada Europejska zobowiązała się w czerwcu" - przekazał. Jego zdaniem "zbyt wąską stróżką" płynie ta pomoc finansowa.

"Nalegam na to, by Unia Europejska jako całość i bogatsze państwa europejskie pomagały Ukrainie w utrzymaniu jej witalnych funkcji państwowych. Chodzi o płacenie nauczycielom, pielęgniarkom, sędziom. To jest potrzebne, by Ukraina przetrwała" - podkreślił szef rządu.

Zaznaczył, że "dyktatorzy mają więcej cierpliwości", mogą dłużej przetrwać.

"To, że w Ukrainie jest waleczne serce, to dla nas jest ważne, bo oni tam bronią się także za nas. My poprzez organizowanie pomocy, poprzez reżyserowanie sankcji na Rosję, wpływamy pozytywnie na ich zdolności obronne" - tłumaczył premier Morawiecki.