Premier: Europa potrzebuje dzisiaj jedności wobec agresora moskiewskiego

Europa potrzebuje dzisiaj jedności wobec agresora moskiewskiego, wobec zbrodniczego reżimu rosyjskiego, który narusza suwerenność terytorialną Ukrainy – powiedział w poniedziałek w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier został poproszony na konferencji prasowej o odniesienie się do słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona z początku września: "Nie podążajmy za tymi, którzy podążają do wojny. Nie możemy pozwolić, by kilka państw na wschodniej granicy Unii działały same sobie". Morawiecki był pytany, czy zgadza się z tą opinią i, czy to Polska może być tym krajem, który podąża do wojny.

"Jest jedno państwo, które dąży do wojny, prowadzi tę wojnę i dopuszcza się strasznych zbrodni. I tym państwem dzisiaj jest Rosja, więc jeśli to miał na myśli pan prezydent (Francji), to w 110 procentach się z nim zgadzam" - odpowiedział szef rządu.

"Nie jest żadną tajemnicą, że my stoimy razem z naszymi sojusznikami amerykańskimi i wszystkimi państwami tej części Europy, na straży wszystkich procesów wspierających Ukrainę w jej walce o utrzymanie suwerenności" - podkreślił.

Premier nawiązał też do swojego ostatniego spotkania z Emmanuelem Macronem we Francji. "Jestem przekonany - bo przecież kilka dni temu z nim rozmawiałem w Pałacu Elizejskim - że również pan prezydent życzyłby sobie integralności terytorialnej, utrzymania suwerenności Ukrainy i jak najszybszego zakończenia tej wojny" - stwierdził Morawiecki.

Jego zdaniem, niektórzy komentatorzy niepotrzebnie podkręcają część wypowiedzi prezydenta Francji po to, "aby wbić klin między nas a Francję, a to jest niepotrzebne".

"Dzisiaj Europa potrzebuje jedności wobec agresora moskiewskiego, wobec zbrodniczego reżimu rosyjskiego, który narusza suwerenność terytorialną Ukrainy" - podkreślił premier.

