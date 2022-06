Premier Finlandii: liczę na rozwiązanie impasu ws. NATO przez szczytem w Madrycie

Premier Finlandii Sanna Marin przekazała w czwartek, że ma nadzieję na rozwiązanie impasu w sprawie przyjęcia jej kraju i Szwecji do NATO przed szczytem Sojuszu, który odbędzie się w Madrycie w przyszłym tygodniu.

"Nie wiemy jeszcze, jaki jest plan. Obecnie (...) prowadzimy rozmowy z Turcją, ze Szwecją, a także z sekretariatem (międzynarodowym) NATO" - powiedziała Marin, wchodząc do budynku, w którym odbywa się szczyt UE.

"Istnieją pewne kwestie, które podniosła Turcja, jeśli chodzi o przyjęcie Finlandii i Szwecji do NATO, i staramy się je rozwiązać" - dodała. Marin podkreśliła, że Finlandia i Szwecja są gotowe do wejścia do NATO.

Według szwedzkich mediów władze Szwecji i Finlandii pogodziły się z tym, że z powodu weta Ankary wejście tych państw nordyckich do Sojuszu może nie zostać zatwierdzone na zaplanowanym na 28-30 czerwca szczycie NATO w Madrycie.

Wcześniej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że "szczyt NATO w Madrycie nie jest żadnym celem w sprawie wniosków Szwecji i Finlandii". Z kolei szef fińskiej dyplomacji Pekka Haavisto zaznaczył: "Madryt jest ważny, ale rozmowy mogą potrwać dłużej".

Turcja oskarżyła władze w Sztokholmie i Helsinkach o wspieranie terrorystów z kurdyjskiej organizacji terrorystycznej PKK. Szwecja i Finlandia dały schronienie wielu Kurdom oraz przeciwnikom politycznym tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.