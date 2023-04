Premier Gliński: wniosek o odwołania Czarnka "polityczny, pełen przekłamań i insynuacji"

Odrzucamy w całej rozciągłości treść i uzasadnienie wniosku o odwołanie ministra Przemysława Czarnka. Jest to typowy wniosek polityczny o bardzo wątłym uzasadnieniu merytorycznym, pełen przekłamań faktograficznych, także insynuacji i demagogii - powiedział w czwartek w Sejmie wicepremier Piotr Gliński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Posłowie odrzucili w czwartek wniosek opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji i nauki.

Prezentując w czwartek w Sejmie stanowisko premiera, wicepremier, szef resortu kultury Piotr Gliński powiedział, że treść i uzasadnienie wniosku o odwołanie ministra Przemysława Czarnka "odrzucamy w całej rozciągłości".

"Jest to typowy wniosek polityczny, o bardzo wątłym uzasadnieniu merytorycznym, pełen przekłamań faktograficznych, niestety także insynuacji i zwykłych nieprawd, i demagogii, a także - tak typowych dla polskiej opozycji - skłonności do infantylnego psychologizowania. A także przemilczania zasadniczych osiągnięć prof. Czarnka jako ministra edukacji i nauki" - powiedział.

Podkreślił, że Przemysław Czarnek jest jednym z najbardziej konsekwentnych, wyrazistych i pracowitych ministrów polskiego rządu. "Minister ten bardzo sprawnie i rzetelnie realizuje program polskiego rządu. To, co robi Czarnek, jest zgodne z naszym programem i uzyskało mandat polskiego społeczeństwa" - zaznaczył.

"Taka właśnie: suwerenna, bezpieczna, solidarna, świadoma swej tożsamości i nowoczesna powinna być polska szkoła, będąca jednocześnie spójnym elementem sprawnego polskiego państwa. Tak my to opisujemy w naszym programie i tak to realizujemy. I taka w coraz większym stopniu jest polska szkoła prowadzona przez ministra Czarnka" - powiedział.

"System edukacji, który my budujemy, ma wychowywać do wartości, które są podstawą wychowania młodego społeczeństwa. Te wartości są podstawowe dla funkcjonowania wspólnoty politycznej i kulturowej. Widzimy to wyraźnie w kontekście wojny na Ukrainie. Społeczeństwo, które posiada pewien zasób wartości i aksjologii, jest w stanie dokonywać cudów" - powiedział.

"Za waszych czasów zmian w kierunku nowoczesności w szkołach było niewiele. Za naszych czasów są Laboratoria Przyszłości. Kolejne miliony zaoszczędzone na mafiach VAT-owskich mogą być przeznaczone na innowacyjność w polskich szkołach" - zwrócił się do posłów opozycji.

Podkreślił, że kampania nienawiści wobec podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego została doprowadzona do takiego absurdu, że znaleźli się zwolennicy polskiej opozycji, "którzy w XXI w. we współczesnej Polsce nawoływali do palenia książek".

Wicepremier Piotr Gliński powiedział też, że Przemysława Czarnka cechuje "odwaga w realizacji zadań". "To was denerwuje, że Czarnek jest ministrem skutecznym, który reformuje powierzony mu obszar polskiego państwa. Tak, by to państwo stawało się coraz bardziej suwerenne, solidarne, bezpieczne. Bez tej odwagi i determinacji nie byłoby polskiej reformy społecznej, której symbolem jest program 500 plus, nie byłoby reformy polskiego bezpieczeństwa, ani reformy polskich finansów publicznych. Nie byłoby tych reform, które dotyczą polskiej tożsamości i są podstawą systemu wartości każdej wspólnoty" - powiedział.

"Trzeba kontynuować reformowanie systemu w kierunku wychowywania młodych ludzi do wartości. Bez tego nie przetrwamy jako wspólnota" - podkreślił wicepremier.