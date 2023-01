Premier: główny temat rozmów w Davos dotyczy tego, jak zaprowadzić sprawiedliwy pokój na Ukrainie

Głównym tematem rozmów na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos jest to, jak zaprowadzić sprawiedliwy pokój na Ukrainie; jesteśmy często pytani o receptę na przyszłość, o to, w jaki sposób dalej powinniśmy razem pomagać Ukrainie - powiedział w środę w Davos premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki, który przebywa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos podkreślił w środę na briefingu prasowym, że głównym tematem rozmów na forum, jest to "jak zaprowadzić sprawiedliwy pokój na Ukrainie".

"To jest podstawowa rzecz, podstawowy temat. Polska pełni rolę, można powiedzieć, takiego europejskiego think tanku. Jesteśmy - jako ci, którzy leżą najbliżej Ukrainy, którzy najmocniej zaangażowani są razem z naszymi sojusznikami z NATO we wsparcie Ukrainy - często pytani o receptę na przyszłość, o to, w jaki sposób dalej powinniśmy razem pomagać Ukrainie" - powiedział premier.

Dodał, że innym ważnym tematem jest to, jak świat mógłby wrócić do szybkiego rozwoju gospodarczego po pandemii i po wojnie na Ukrainie. "Tutaj odbudowa łańcuchów produkcji, odbudowa w oparciu o Europę centralną jest dla nas wielką szansą. Tutaj Polska też ma szansę skorzystać z tego poprzez naszą otwartość na inwestorów" - podkreślił Morawiecki.

Zaznaczył, że kolejnym tematem, który pojawił się w Davos kilka lat temu i również w tym roku zajmuje ważną część agendy jest "próba ukształtowania nowego porządku fiskalnego, finansowego na świecie". "Tak, aby był on bardziej sprawiedliwy. Tak, aby nie unikano płacenia podatków, aby raje podatkowe nie oznaczały piekła dla uczciwych krajów, uczciwych przedsiębiorców, by nie naruszały konkurencyjności całych branż" - mówił premier. Wyraził też zadowolenie, że głos polski w tym temacie jest coraz lepiej słyszany.