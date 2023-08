Premier: grunty lotniska Chopina zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji

Nie rezygnujemy z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to wielki impuls do dalszego rozwoju Polski; grunty lotniska Chopina w Warszawie zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki podczas wtorkowej transmisji Live na Facebooku odniósł się do poniedziałkowych wypowiedzi polityków KO. Podczas Campus Polska posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński przekonywali, że PiS realizuje od wielu lat plan likwidacji lotniska Chopina w Warszawie. Podkreślali, że odbywa się to bez konsultacji z samorządem stolicy, mieszkańcami miasta i aglomeracji warszawskiej. Według posłów grunty lotniska Chopina "lada dzień" mają zostać przekazane do CPK. "Potem powołają spółkę celową i te grunty do niej trafią" - mówił Joński.

"Mówiąc o lotnisku, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, pewni posłowie z PO usiłowali znowu strzelić w nas, ale strzelili tak naprawdę w swój własny obóz" - ocenił szef rządu we wtorek, nawiązując do wypowiedzi polityków KO.

"Szanowni państwo, nie dajcie się nabrać. Ich ostatni fake news jest taki, że Okęcie zostanie wyprzedane. To jest ważny fake news, ponieważ mniej więcej to wygląda tak, jak w Radiu Erewań starsi pamiętają, nie Okęcie, tylko LOT i nie teraz, tylko za czasów Platformy Obywatelskiej" - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera "Platforma Obywatelska chciała wyprzedać LOT". "To było chyba w 2013 roku, kiedy (szef PO) Donald Tusk zadecydował o tym. I przypomnijcie sobie wówczas dialogi, które Donald Tusk z innymi przeprowadzał. Przypomnijcie sobie komunikaty prasowe, ewidentnie mówił, że to jedyna szansa. Tymczasem co? W ubiegłym roku polski LOT mimo perturbacji po koronawirusie miał 113 mln zysku i ponad 8 mld złotych przychodu" - wskazał szef rządu.

"Nie rezygnujemy z budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo to wielki impuls do dalszego rozwoju Polski, ale te rzucane kłody pod nogi, te kłamstwa, te manipulacje (...) Zobaczcie jak teraz próbowali nam przypiąć swoje własne grzechy (...) Nie robią na nas wrażenia. A grunty Okęcia, uwaga, zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Trochę trzeba się interesować tym, co się dzieje wokół, a nie wyssać sobie z palca pewną opowieść, którą nie tylko trafia kulą w płot, ale tak naprawdę trafiła kulą w namiot Platformy Obywatelskiej" - stwierdził również premier.

W poniedziałek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zapewnił w TVP info, że nie ma mowy o sprzedaży lotniska Chopina w Warszawie. "Nie można go prywatyzować" - podkreślił. Dodał, że jest to zagwarantowane ustawą.