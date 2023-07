Premier: hasło umiar i pokora jest cały czas aktualne

Hasło umiar i pokora jest cały czas aktualne w obozie rządzącym - zadeklarował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji w Wołominie premier Mateusz Morawiecki był pytany, czy hasło "umiar i pokora" z którym PiS przejmował władzę w 2015 r. jest cały czas aktualne w obozie rządzącym, ponieważ - jak wyliczył dziennikarz TVN - tak wielu ministrów i wiceministrów w rządzie jeszcze nie było, koszty Kancelarii Premiera są "gigantyczne", a ponadto "przez ostatnich osiem lat wynagrodzenia poszły w górę o 40 proc."

"Tak, oczywiście, że umiar i pokora" - odparł szef rządu. Wskazał, że "przez osiem lat inflacja to jest właśnie powyżej 40 proc.". "Czyli była próba wygenerowania takiego wrażenia, że są bardzo wysokie podwyżki, czy to w Kancelarii, czy w budżetówce" - mówił.

"Ja bym chciał, żeby nasi urzędnicy jeszcze więcej zarabiali, chciałbym, żeby otrzymywali jeszcze bardziej godne wynagrodzenia, w związku z tym te podwyżki, które miały miejsce - po pierwsze - one odpowiadają mniej więcej poziomowi inflacji" - powiedział.

Odnosząc się do drugiej części pytania, dotyczącej liczby osób pracujących w Kancelarii, premier podkreślił, że "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów włączyła organizacyjnie kilka innych jednostek".

"Jeżeli porównujemy Kancelarię teraz, do tej sprzed ośmiu, dziewięciu lat, to jest to porównywanie jabłek z gruszkami, ponieważ dzisiejsza Kancelaria nie tylko robi więcej spraw, dużo więcej obowiązków ma na sobie, ale również włączyła funkcjonalnie inne jednostki organizacyjne. I stąd jest to zmanipulowane przywoływanie od czasu do czasu przez naszą drogą opozycję tych różnych liczb po stronie zatrudnionych pracowników w KPRM-ie" - odparł.

Szef rządu został również zapytany, kiedy zostanie opublikowane rozporządzenie, które "jasno określi", jakie zadania w rządzie ma wicepremier Jarosław Kaczyński.

Odpowiadając na pytanie, czym zajmuje się wicepremier Kaczyński, szef rządu odparł, że "generalnie jest to bardzo przekrojowe działanie o charakterze przełożenia programu PiS na realia rządowe +tu i teraz+ i jak najszybciej, konsekwentnie". "Czyli zwiększenie, przyspieszenie sprawczości" - dodał.

"A także, w tym okresie, w którym mamy bardzo już niewiele czasu pomiędzy ustawami rządowymi przyjmowanymi przez rząd, a przyjmowanymi przez parlament, szef całego obozu politycznego i jednocześnie podlegające mu zaplecze parlamentarne w dużo lepszy sposób potrafi skoordynować tempo prac w zakresie projektów rządowych, (które) trafiają do Sejmu, przegłosowanie w Sejmie, prace w komisjach, itd." - mówił premier.

Poinformował też, że rozporządzenie w tej sprawie będzie "w najbliższym czasie". "Ale prace już się toczą tak, jak się powinny toczyć" - zapewnił.

21 czerwca prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów i powołał Jarosława Kaczyńskiego na wiceprezesa Rady Ministrów.

Wcześniej z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacek Sasin. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.