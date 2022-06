Premier: Iga Świątek jest wielką tenisistką i odważną kobietą

Iga Świątek jest wielką tenisistką i odważną kobietą. Cały turniej to jej konsekwentne zwycięstwa i konsekwentne wsparcie dla walczącej Ukrainy - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki, gratulując tenisistce wygranej we French Open.

W sobotę liderka światowego rankingu Iga Świątek pokonała rozstawioną z numerem 18. amerykańską tenisistkę Cori Gauff 6:1, 6:3 w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. To jej drugi w karierze triumf w paryskiej imprezie. Poprzednio była najlepsza w 2020 roku.

To był 35. z rzędu zwycięski pojedynek 21-letniej raszynianki. W obecnym sezonie wygrała już sześć turniejów. Wcześniej była najlepsza w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz Rzymie.

"Iga Świątek. Co za seria, co za zawodniczka, co za tenis! Iga jest wielką tenisistką i odważną kobietą. Cały turniej to jej konsekwentne zwycięstwa i konsekwentne wsparcie dla walczącej Ukrainy. Gratuluję zwycięstwa w #PolandGarros" - napisał na Twitterze szef rządu.