Premier: im bardziej świat pogrąża się w konfliktach, tym lepiej rozumiemy znaczenie postaci jak Jan Paweł II

Im bardziej świat pogrąża się w konfliktach, tym lepiej rozumiemy znaczenie takich postaci jak wielki papież Jan Paweł II, które potrafiły wykorzystywać niepodważalny autorytet do wpływania na politykę i godzenia interesów - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W niedzielę mija 44. rocznica wyboru ówczesnego metropolity krakowskiego Karola Wojtyły na papieża. W rocznicę wyboru w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony jest Dzień Papieski.

Do rocznicy odniósł się w niedzielę we wpisie na Facebooku premier: "Im bardziej świat pogrąża się w konfliktach, tym lepiej rozumiemy znaczenie takich postaci jak wielki papież Jan Paweł II, które miały niepodważalny autorytet i potrafiły go wykorzystywać do wpływania na politykę globalną, do godzenia i równoważenia racji i interesów" - napisał.

"Gdy 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został na placu świętego Piotra ogłoszony Papieżem, dla milionów Polaków oznaczało to ogromną radość i niespodziewaną nadzieję na lepsze jutro. Ta nadzieja, jak i kolejne lata odważnej działalności Ojca Świętego na rzecz pokoju, wolności i Solidarności, były kluczowe dla walki naszego narodu o wyzwolenie spod władzy komunistycznych uzurpatorów. Nigdy tej chwili nie zapomnimy" - dodał we wpisie premier.