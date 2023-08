Premier: imigracja na zasadach europejskich to naruszenie naszego bezpieczeństwa

Zgoda na nielegalną imigrację na zasadach europejskich to naruszenie naszego bezpieczeństwa, to narażenie Polaków na gigantyczne ryzyko - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Z zapisów europejskiego tzw. paktu migracyjnego, które czytałem wynika: albo relokuj i bierz migrantów albo płać" - powiedział. Podkreślił, że za nieprzyjętego migranta na państwo może być nałożona kara w wysokości 30-40 tys. euro. "To są gigantyczne pieniądze" - skomentował na konferencji prasowej.

"Nasz sprzeciw przeciwko temu pseudo migracyjnemu paktowi, który Unia narzuca na kraje członkowskie ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze bronimy suwerennego prawa państwa członkowskiego do obrony naszych granic przed nielegalną imigracją, a po drugie sprzeciwiamy się temu przede wszystkim w imieniu bezpieczeństwa Polaków" - wyjaśnił.

"Proszę popatrzeć na dane dotyczące ilości przestępstw, gwałtów i morderstw w krajach takich jak Włochy, Francja, Niemcy. To są państwa wyżej rozwinięte od Polski, ale nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom" - zaznaczył. Ocenił, że jest to wynik polityki migracyjnej tych państw, która doprowadziła do zakłócenia bezpieczeństwa.

Morawiecki zaznaczył, że rząd PiS chce, aby w Polsce dochodziło do jak najmniejszej liczby przestępstw, a - jak ocenił - "niestety one się często wiążą z nielegalną imigracją". "Dlatego tak ważne jest, abyśmy się wypowiedzieli w referendum w tej sprawie" - podsumował.