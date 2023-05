Premier: inspirujemy partnerów w NATO do dedykowania jak najwięcej sił specjalnych w ramach sił szybkiego reagowania

Rozmawiając z naszymi partnerami z NATO inspirujemy wszystkich do dedykowania jak najwięcej sił wojskowych, sił specjalnych w ramach kontyngentu sił szybkiego reagowania - powiedział we wtorek w Wilnie premier Mateusz Morawiecki zapytany o plany obronne NATO.

"Ustalenia, które zostały podjęte na ostatnim szczycie NATO były bardzo dobre, czyli znaczące zwiększenie sił szybkiego reagowania. To niezwykle ważne ponieważ NATO ma w Europie do ochrony różne granice i musimy takie siły szybkiego reagowania szybko konstruować" - powiedział Morawiecki na konferencji po spotkaniu z premier Litwy Ingridą Szimonyte.

Dodał, że jeśli miałby wskazać na wyzwanie, to powiedziałby, że "łatwo jest coś napisać, a trudniej jest coś zrealizować". "Ale staram się widzieć raczej szklankę do połowy pełną niż do połowy pustą i po prostu rozmawiając z naszymi partnerami z NATO szukamy tego, co nas łączy i inspirujemy wszystkich do dedykowania jak najwięcej sił wojskowych, sił specjalnych w ramach kontyngentu sił szybkiego reagowania" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że wzmacnianie naszej obronności to kwestia obecności sił NATO na flance wschodniej. "W Polsce stacjonuje dzisiaj ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich i z innych państw NATO także Brytyjczycy oraz inni nasi sojusznicy, którym jesteśmy za to wdzięczni, jak wojska rumuńskie czy chorwackie" - powiedział.

Dodał, że "chcemy wzmacniać tę interoperacyjność właśnie poprzez wymianę wojsk, poprzez wzajemne wspólne ćwiczenia i zwiększenie międzynarodowych kontyngentów".

Premier wskazał, że w Polsce tworzona jest też centrala korpusu wojsk amerykańskich, co - jak mówił - "jest dla nas bardzo ważnym wzmocnieniem bezpieczeństwa".

Dodał, że sprzęt jest tym ogniwem, "który ciężej jest w szybki sposób skompensować w przypadku zagrożenia". "Łatwiej jest przesunąć dziesiątki tysięcy żołnierzy stacjonujących dzisiaj w bazie w Ramstein czy w innych bazach w Europie, a trudniej jest przetransportować duże ilości sprzętu ciężkiego" - podkreślił Morawiecki.

"Dlatego akumulujemy duże ilości ciężkiego sprzętu we współpracy z Amerykanami przede wszystkim po to, żeby ta reakcja była jak najszybsza w przypadku jakichkolwiek zagrożeń" - dodał.

Premier powiedział też, iż ważne są własne wysiłki związane z obronnością. Przypomniał, że Polska zwiększa wydatki na obronność.

"Ostatnim komponentem całej tej architektury obronnej jest kwestia wspólnych działań, wspólnych ćwiczeń. Potencjalnie o takich ćwiczeniach rozmawialiśmy dzisiaj z panią premier i będziemy poprzez naszych ministrów obrony narodowej kontynuować te tematy" - zapowiedział Morawiecki.