Premier: intensywnie pracujemy nad planem na konwencje wyborcze i kampanię

Intensywnie pracujemy nad planem na konwencje wyborcze i kampanię, we właściwym czasie wszystko przedstawimy - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interii.

Szef rządu w opublikowanym w piątek wywiadzie w Interii został zapytany m.in. czy PiS ma dziś coś, co będzie przyciągać wyborców przed kampanią. "Intensywnie pracujemy nad planem na konwencje wyborcze i kampanię. We właściwym czasie wszystko przedstawimy" - odparł Morawiecki.

Dopytywany, czy będzie kolejny wielki program społeczny, czy może potrzeby Polaków są dziś gdzie indziej, zwrócił uwagę, że potrzeby Polaków są obecnie inne niż siedem lat temu. Ale - zaznaczył - pewne rzeczy pozostały niezmienne. "Dlatego przypominamy, że Tusk był, jest i będzie premierem polskiej biedy i bezrobocia. Wtedy bieda zaglądała pod wiele strzech. Teraz nawet były premier Belka przyznaje, że nie będzie recesji. Dziś zwracamy się w stronę coraz szybszego i bardziej sprawiedliwego rozwoju dla wszystkich. Sądzę, że w naszym programie znajdziecie sporo takich elementów" - mówił.

Morawiecki wyraził też przekonanie, że PiS będzie prowadzić kampanię wyborczą razem z Solidarną Polską.

Na uwagę, że PiS i Solidarna Polska nie głosowały razem ws. kamieni milowych odparł: "Kamienie milowe są ważne, ale najważniejsza była dla mnie ustawa budżetowa. KPO zostało sfetyszyzowane. Te środki są ważnym elementem naszej konstrukcji gospodarczej, ale nie jedynym i nie najważniejszym".

Dopytywany, czy unijne środki mogą pomóc w kampanii, premier zaznaczył, że należy "skupić się na tym, co najważniejsze". "Dlatego staram się wyciszać spory. Mamy wiele różnic zdań z Brukselą i one zostaną, ale dziś priorytetem jest walka o suwerenność Ukrainy, walka z inflacją i starania o szybki wzrost gospodarczy" - wskazał.

Podkreślił jednocześnie, że "podmiotowość Polski nigdy nie była tak mocna, jak teraz". "Najlepszym jej gwarantem będzie nasze zwycięstwo w wyborach" - dodał.

Premier był też pytany o kwestię waloryzacji emerytur. "Podnosimy ją z 13,8 (proc.) do takiego poziomu, by żaden emeryt nie ucierpiał i by odzwierciedlała poziom inflacji. A jak dodamy do tego 13. i 14. emerytury, to wzrost emerytur znacząco przekroczy 20 procent i znacząco przekroczy inflację" - zauważył premier.

Zapewnił jednocześnie, że budżet na to stać. "Wszyscy wiedzą, że uszczelniliśmy VAT, ale procentowo jeszcze większym sukcesem jest uszczelnienie systemu CIT. Mimo obniżki tego podatku dla małych i średnich firm będziemy mieć blisko trzykrotny wzrost wpływów z 33 miliardów do ponad 90. Wyobraźmy sobie, ile tu w Polsce firm wcześniej hulało, jak wiatr po dzikich polach i uciekało z podatkami. Te prawie 60 miliardów pokrywa i 500 plus, i 13 emeryturę, a jeszcze zostaje na inwestycje w drogi, żłobki i szpitale. To nie są żarty panowie. Sprawność podatkowa, sterowność finansowa, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił, to być albo nie być dla naszego państwa. Bez tego moglibyśmy tylko pomarzyć o zakupach broni w Korei, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Bez silnego finansowo państwa, nie ma silnej armii" - mówił Morawiecki.

Premier zaznaczył też, że na dziś nie ma tematu 15. emerytury. Ale jak dodał rząd chce, by 14. emerytura weszła do systemu na stałe. Wyraził nadzieję, że pod koniec pierwszego kwartału będzie gotowa ustawa w tej sprawie.

Szef rządu był też pytany o kwestię waloryzacji świadczenia 500 plus. "Nie ma dziś takich planów. Naszą politykę społeczną rozwijamy na wiele różnych sposobów. Dokładamy kolejne elementy, jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dodatki osłonowe czy 14. emerytura" - powiedział.