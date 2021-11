Premier: interweniowałem u ministrów SWiA, aby z polskich stalowni był sprzęt i materiały do budowy zapory na granicy

Bezpośrednio interweniowałem u pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika, aby to z polskich stalowni wyjeżdżały transporty potrzebnego sprzętu i materiałów budowlanych do budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. Podczas niej premier został zapytany m.in. o to, co rząd zamierza zrobić, aby na budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej nie zarobiły Rosja i Białoruś, skąd pochodzi większość stali używanych w Polsce do inwestycji. "Bezpośrednio interweniowałem u pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika. Panowie ministrowie zadziałali bardzo szybko i sprawnie właśnie po to, aby to z polskich stalowni wyjeżdżały transporty potrzebnego sprzętu i materiałów budowlanych do budowy tej zapory" - tłumaczył premier.

"Według wiedzy, którą wczoraj potwierdzałem, a miałem okazję to uczynić, będąc w jednej ze spółek trudniącej się tą produkcją na Górnym Śląsku, mianowicie w Węglokoksie, takie ustalenia zostały przeprowadzone" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że rządowi zależy również na tym, aby zapora została wybudowana szybko. "Mamy do czynienia ze stałym naporem na granicę stu kilkudziesięcioma próbami przekroczenia granicy dziennie. A chciałem powiedzieć, że się odbywa co noc. Każdej nocy nasza granica atakowana jest w kilkunastu miejscach. Cały czas reżim Łukaszenki nie odpuszcza, cały czas zagrożenie trwa" - ocenił.

"Po moich spotkaniach w Berlinie, Paryżu, Londynie, Lubljanie czy w Budapeszcie jestem przekonany, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej dużo lepiej dzisiaj rozumieją całe zagrożenie. Zagrożenie zarówno ze strony Białorusi, reżimu Łukaszenki jak również zagrożenie ze strony prawdziwych mocodawców reżimu z Mińska. Zagrożenie, które dotyczy Polski, Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Estonii" - powiedział.

"Te wszystkie ryzyka zostały przeze mnie uwypuklone podczas moich wizyt i jestem przekonany, że dzisiaj nasi sojusznicy są dużo bardziej świadomi tego całościowego zagrożenia, które płynie ze Wschodu" - dodał premier.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

Do połowy przyszłego roku, na mocy specustawy, na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.