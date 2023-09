Premier: inwestycje w każdym zakątku Polski są możliwe dzięki temu, że naprawiliśmy budżet państwa

Inwestycje w każdym zakątku Polski - czy to drogowe, czy w służbę zdrowia, w edukację, oświatę, remizy strażackie, domy kultury - są możliwe, bo naprawiliśmy budżet państwa - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Lubelskim.

W piątek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego (Lubelskie) odwiedził Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie podziękował samorządowcom, którzy - jak mówił - zabiegają o to, aby Polska lokalna, "też miała szansę na wspaniały gospodarczy rozwój, (...) na to, aby tutaj ludzie nie tylko rodzili się, chodzili do pierwszej szkoły, ale także żeby mogli tutaj zostać, aby chcieli tutaj zostać, aby tu wracali".

Dodał, że - aby tak było - trzeba zadbać o standard i jakość życia. "Dlatego mam ogromną radość, że w Tomaszowie Lubelskim będzie dokonana wielka inwestycja" - mówił, nawiązując do planowanej rozbudowy szpitala.

Wskazał, że dzięki inwestycji - finansowanej w 80 proc. z budżetu państwa - będzie możliwość wykonywania zabiegów chirurgicznych, na wykonanie których do tej pory nie było w Tomaszowie szans. "To oznacza, że Tomaszów Lubelski będzie także centrum służby zdrowia dla całego subregionu na Lubelszczyźnie. Ogromnie się z tego cieszę" - podkreślił.

"Na pewno z tyłu głowy mieszkańcy Tomaszowa mają pytanie, jak to teraz jest możliwe - blisko 90 mln zł z budżetu, wcześniej te pieniądze były całkowicie poza możliwościami budżetu państwa polskiego. Odpowiedź jest prosta. W każdym zakątku Polski takie inwestycje czy drogowe, czy w służbę zdrowia, w edukację, oświatę, remizy strażackie, domy kultury. One są możliwe, bo naprawiliśmy budżet państwa" - zaznaczył szef rządu.

Podkreślił, że nie jest przypadkiem, że naprawa "nastąpiła po roku 2016, 2017 i wiązała się z całkowitą zmianą filozofii zarzadzania finansami publicznymi". "Z jednej strony to usprawnienie finansowe, techniczne, jest źródłem finansowania, ale z drugiej te środki przeznaczamy właśnie na to, aby każdy Polak niezależnie od tego, gdzie się urodził miał podobne szanse na rozwój" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że jego celem jest, aby każdy Polak, gdziekolwiek się urodzi - jeśli zechce - mógł tam żyć, mieszkać i pracować oraz leczyć się w godnych warunkach. "Ten szpital w Tomaszowie Lubelskim jest najlepszym potwierdzeniem, że to nie jest tylko strategia napisana na papierze, że to się dzieje na naszych oczach" - podkreślał.

Zaznaczył, że wydatki na służbę zdrowia po ośmiu latach rządów PiS o więcej niż 100 proc. przekraczają wydatki na służbę zdrowia, "które odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach z Platformy Obywatelskiej".

W ocenie premiera rozbudowa szpitala spowoduje, że Tomaszów Lubelski "będzie bardzo ważnym miejscem na mapie Polski wschodniej, której będziemy bronić od pierwszego centymetra polskiej granicy". "Znowu - w przeciwieństwie do naszych poprzedników, którzy według swojej doktryny chcieli odpuścić całą Polskę wschodnią aż do Wisły" - powiedział.

"To niepojęta lekkomyślność i draństwo, tak zostawić kawał Polski w potrzebie, a przecież bezpieczeństwo jest fundamentem wszystkiego, a potem bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. I dlatego bezpieczna przyszłość Polaków jest tym przewodnim hasłem nie tylko na wybory, ale także naszego planu na cztery i osiem lat, który przedstawiamy sukcesywnie obywatelom z nadzieją, że zasłużymy na ich zaufanie za kilka tygodni podczas wyborów" - mówił.