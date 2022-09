Premier: jak wygramy wybory, na pewno będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości

Jak wygramy wybory w przyszłym roku, na pewno będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości – zapowiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu ryckiego na Lubelszczyźnie.

Premier Morawiecki uczestniczył w środę w spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach. Jeden z mieszkańców powiatu zapytał go o kwestię efektywności wymiaru sprawiedliwości. Poinformował, że sam ma sprawę w sądzie założoną trzy lata temu, a jeszcze nie odbyła się ani jedna rozprawa.

Szef rządu przyznał, że przewlekłość procesów sądowych to bardzo widoczna bolączka polskiego systemu sprawiedliwości. Jak określił, sytuacja się pogarsza. "To wynik tego, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości właśnie wymaga kontynuacji. Nie ma odpowiedniego działania po stronie wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie czują się oczywiście absolutnie niezależni - także chyba niezależni od wymogów efektywności; niezależni od tego, czego od nich oczekują obywatele. Bądźcie sprawni, bądźcie nowocześni, bądźcie efektywni - o to proszą wszyscy obywatele" - podkreślił premier Morawiecki, zwracając się do sędziów.

Zaznaczył, że polski rząd starał się zmieniać system sądowy właśnie po to, żeby był bardziej efektywny. "Niestety, byliśmy też atakowani za to przez Komisję Europejską, która tak naprawdę realizowała postulaty opozycji" - stwierdził premier. Jego zdaniem, opozycja "sprytnie wykorzystała Komisję Europejską po to, żeby zamrozić system wymiaru sprawiedliwości".

Szef rządu nawiązał do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości za czasów Platformy Obywatelskiej. "Otóż ten system wymiaru sprawiedliwości kierował się tzw. regułą Neumanna (…) - sąd zawsze zadecyduje tak - mówił Neumann - jak mniej więcej oni będą chcieli albo reguła Milewskiego, kiedy zadzwonił dziennikarz podając się za pracownika kancelarii Tuska do sędziego Milewskiego i poprosił o przekazanie sprawy - bodaj Amber Gold - do konkretnego jakiegoś sędziego, to tamten się zgodził. Tak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości Platformy Obywatelskiej" - ocenił premier, dodając, że "dlatego staramy się go zmienić, dlatego sypią nam piach w tryby".

"Zwłaszcza jak wygramy wybory w przyszłym roku, na pewno będziemy kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości" - zapowiedział Morawiecki.

