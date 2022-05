Premier: jeśli nowela o SN wyjdzie poza ramy kompromisu z KE, winę poniosą ci, którzy doprowadzili do zmian w projekcie

W tygodniach chcemy przegłosować nowelę ustawy o SN; mam nadzieję, że wprowadzane poprawki nie zmienią jej na tyle, że wyjdzie ona poza ramy naszego kompromisu z KE ws. KPO; wtedy winę będą musieli ponieść ci, którzy do tych zmian w projekcie doprowadzili - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił podczas sobotniej sesji Q&A, że warunki uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy zostały już wypracowane z Komisją Europejską, jeden z nich dotyczy likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Tutaj nie ma między nami sporów" - powiedział Morawiecki.

Premier stwierdził jednocześnie, że wśród opozycji, ale także wewnątrz Zjednoczonej Prawicy są osoby, którym nie podoba się fakt wypracowania kompromisu z UE. "Te osoby raczej karmią się konfliktem, żywią się sporem, polaryzacją. Nie wszystkim podoba się to, że się dogadaliśmy" - powiedział Morawiecki.

"W kolejnych paru tygodniach chcemy na Sejmie przegłosować tę ustawę (prezydencką nowelizację ustawy o SN - PAP). Mam nadzieję, że zmiany wprowadzane w tej ustawie nie zmienią jej charakteru na tyle, aby z jednej strony pan prezydent jej nie odrzucił, a z drugiej strony, aby nie wyszła ona poza ramy kompromisu (z KE - PAP), bo wtedy winę za wyjście poza ramy kompromisu będą musieli ponieść ci, którzy do tych zmian doprowadzili" - zaznaczył.

Morawiecki ocenił, że Polska nie jest na takim poziomie akumulacji kapitału krajowego, żebyśmy mogli sobie pozwolić te środki odrzucić. Dodał, że pieniądze z KPO są potrzebne, żeby zmniejszyć inflację, zwiększyć potencjał gospodarczy i produktywność.

Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała w czwartek prezydencki projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, zakładający likwidację obecnej Izby Dyscyplinarnej SN. Komisja przyjęła szereg poprawek, zgłoszonych przez PiS i Solidarną Polskę, ale w projekcie zostały zachowane zasadnicze założenia z przedłożenia. Z najważniejszych zmian wykreślono jeden z artykułów odnoszący się do możliwości przeprowadzenia "testu bezstronności i niezawisłości" w stosunku do sędziów w zapadłych już orzeczeniach - poprawkę taką zgłosiła Solidarna Polska, która od początku krytykowała wprowadzenie instytucji takiego "testu". Projekt trafi teraz do drugiego czytania, które zaplanowane jest na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. W sumie

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

KE wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w środę o KPO stwierdził, że zespoły negocjacyjne ze strony Polski i Brukseli "dogadały się, jeżeli chodzi o kwestię kamieni milowych", czyli treści reform, które należy wprowadzić. Do końca kwartału, czyli do końca czerwca musimy te reformy wdrożyć. Później Komisja Europejska, tak jak jest to w procedurze, w lipcu i sierpniu ocenia wdrażanie reform we wszystkich krajach w KPO i wypłaca transze we wrześniu. Taki jest harmonogram działań KE w tym zakresie" - mówił. Jak dodał, warunkiem wypłaty środków unijnych jest zrealizowanie kamieni milowych.