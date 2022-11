Premier: jeśli Ukraina popadnie w zależność od Rosji, to wojna przyjdzie do nas sama

Dziś jest jeden jedyny sposób na to, by uwikłać Polskę w wojnę i tym sposobem jest odwrócenie się plecami do Ukrainy; jeśli nie będziemy jej wspierać, to popadnie ona w ogromną zależność od Rosji, a wtedy wojna przyjdzie do nas sama - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki w cotygodniowym podcaście odniósł się do wtorkowych wydarzeń w Przewodowie na Lubelszczyźnie, gdzie spadł pocisk i doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch obywateli Polski. Według premiera wydarzenie to powinno uświadomić - jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości - że wojna na Ukrainie jest w pełni realna i jest zagrożeniem również dla Polski. W wyniku zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę bomby spadały niemal tuż przy granicy z Polską - zauważył.

"Niestety ogień wojenny po raz pierwszy rozprzestrzenił się również na naszym terenie i od razu pochłoną dwie ofiary - pierwsze i mam nadzieję ostatnie" - mówił Morawiecki. Złożył przy tym po raz kolejny kondolencje rodzinom ofiar. "Państwo polskie was nie zostawi" - zapewnił.

Dodał, że tragedia w Przewodowie zaniepokoiła wszystkich i wywołała niezwykły szum medialny. "Ale prawda jest taka, że jako państwo frontowe NATO musimy być gotowi i jesteśmy gotowi na tego typu wydarzenia" - powiedział premier.

Zaznaczył, że wbrew pozorom, to nie pierwsza tak krytyczna sytuacja i przypomniał ubiegłoroczne próby przedarcia się migrantów przez polsko-białoruską granicę. "Już wtedy byliśmy wystawieni na szereg ataków hybrydowych i ostrzelani fake newsami" - mówił szef rządu. Jak podkreślił wtedy polskie państwo zdało egzamin i tak jest też i dzisiaj.

"Nie znamy jeszcze tak na 100 proc. dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia w Przewodowie, ale znamy dokładnie praprzyczynę, przyczynę podstawową i jest nią rosyjska agresja na Ukrainę" - oświadczył.

Morawiecki wyraził jednocześnie zadowolenie, że niemal wszystkie siły polityczne stanęły na wysokości zadania i zachowały zimną krew. "Są takie sytuacje, w których racja stanu musi zwyciężyć nad racją partyjną. Choć wcześniej nie zawsze tak było, to w ostatnich dniach polska klasa polityczna pokazała klasę jakiej oczekują od nas Polacy" - ocenił premier.

Jak dodał, wie, iż "ten czas pokoju i pojednania wewnętrznego nie będzie trwał wiecznie". Zauważył, że już pojawiły się głosy "płynące z pewnych środowisk", że wydarzenie w Przewodowie, to "prosta droga do wciągnięcia Polski w wojnę". "Nic bardziej mylnego" - zapewnił.

Szef rządu wskazał, że takie głosy płyną bardzo często ze środowisk, które są "autentycznie patriotyczne". "Wielu ludzi, dla których polska racja stanu jest pierwszym przykazaniem również rozpowszechnia takie informacje. Chcę z całą mocą podkreślić, że zestaw wartości patriotycznych jest bliski również mi, dlatego nie mogę zgodzić się na sytuację, kiedy patriotyzm wykorzystywany jest w grze politycznej" - stwierdził Morawiecki. \

"Grze politycznej, która musi zakończyć się zdradą polskiej racji stanu, bo dziś jest jeden jedyny sposób na to, by uwikłać Polskę w wojnę i tym sposobem jest odwrócenie się plecami do Ukrainy" - podkreślił.

Zdaniem szefa rządu, jeśli nie będziemy wspierać Ukrainy, to ta prędzej czy później popadnie w ogromną zależność od Rosji. "Jeśli Ukraina popadnie w taką zależność, to nie będziemy musieli robić absolutnie nic, aby wywołać wojnę - wojna przyjdzie do nas sama. Putin się nie zatrzyma, Kreml pójdzie dalej; bierność będzie dla nas samobójstwem" - mówił.

Morawiecki zapewnił, że Polska jest gotowa na podobne wydarzenia jak to w Przewodowie, a także na wile innych sytuacji i prowokacji. Wskazał, że od wielu miesięcy rozpatrywane są różne możliwości wojny hybrydowej jaką może przeciw nam prowadzić Rosja i "na każdy z tych scenariuszy mamy odpowiedzi".

"Dziś nie ma zagrożenia atakiem konwencjonalnym. Dzisiaj bardzo wiele wskazuje na to, że w Przewodowie doszło do wypadku, a nie do intencjonalnego ataku ze strony Rosji" - zapewnił premier.

Jak zaznaczył, pewnym jest, że Rosja wykorzysta to wydarzenie by "jeszcze bardziej zaogniać walkę na polu informacyjnym". "Nie ma na nią innej broni niż zachowanie zimnej krwi" - podkreślił.

"Jedność, solidarność, spokój to nasza odpowiedź. Cieszę się, że w ten sam sposób zareagowali nasi sojusznicy" - dodał Morawiecki. Zwrócił uwagę, że tylko kilka godzin zajęło, by cały wolny świat i jego przywódcy wyrazili solidarność z Polską i gotowość działania. Premier przypomniał, że wraz z prezydentem Andrzejem Dudą przeprowadzili liczne rozmowy z przywódcami państw NATO i UE.

Morawiecki zapowiedział też, że o sprawie będzie nadal rozmawiał podczas niedzielnej wizyty w Finlandii oraz z innymi partnerami na forach międzynarodowych. "Nawet jeśli z perspektywy tragedii Ukrainy jest to incydent mniejszej wagi, to absolutnie nie możemy go zlekceważyć. W końcu właśnie Zachód już zbyt wiele raz lekceważył i to całkiem niedawno wyraźne sygnały zagrożenia. I to właśnie to lekceważenie zagrożenia przyniosło Ukrainie wojnę" - ocenił. "Będziemy robić wszystko, aby nie dopuścić do powtórki tych błędów" - zapewnił premier.