Premier: Jest jeszcze wiele do zrobienia

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale naszą filozofią rządzenia jest wspieranie Polaków. Musimy być otwarci wobec tych, którzy potrzebują pomocy - powiedział w sobotę podczas pikniku "Rodzina 800 plus" w Krotoszynie premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że w ostatnich latach rząd PiS, pomimo "kilku egipskich plag", starał się zrobić wszystko, aby ochronić miejsca prac czy ograniczyć wzrost cen energii. "Nie udało się wszystkich problemów załatwić na 100 proc., jest wiele potknięć i wiele błędów oraz wiele spraw jeszcze do załatwienia. Ja to widzę, na czele z wysokimi cenami, putinflacją, to jest poważny problem. Nigdy nie chowamy głowy w piasek" - mówił premier.

Morawiecki: Stawiamy na to, aby w dialogu z Polakami rozwiązywać problemy

Dodał, że zobowiązanie rządu brzmi: "nigdy nie zostawimy ludzi w kryzysie samym sobie". "Nasza filozofia nie jest filozofią liberałów - niech każdy radzi sobie jak chce. To filozofia dzikiego zachodu, prawo pięści. Ja nie chcę, by nasza Polska tak wyglądała. Nasza Polska musi być Polską otwartą wobec słabszych, potrzebujących pomocy zwłaszcza w kryzysach" - mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że bez interwencji państwa nie byłoby "tych wszystkich programów i pomocy w kryzysie".

"Stawiamy na to, aby w dialogu z Polakami rozwiązywać problemy oraz tworzyć program wyborczy. Warto, aby samorządowcy zadali sobie pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej było tyle inwestycji w Polsce lokalnej, jak obecnie? Nasz rząd kieruje środki na inwestycje do mniejszych miejscowości, aby mieszkańcy z nich nie wyjeżdżali" - ocenił premier.

Morawiecki mówił też m.in. o budżecie państwa, który, zdaniem premiera, "cały czas jest w bardzo dobrym stanie". "Wczorajsze dane Eurostatu - spada polski dług publiczny w relacji do PKB" - powiedział premier.

Zaznaczył, że dzięki dobremu zarządzaniu finansami publicznymi można przekazywać środki na politykę społeczną, na infrastrukturę, na politykę rozwoju. "Nasi poprzednicy nie radzili sobie z mafiami VAT-owskimi, dlatego wcześniej nie było pieniędzy w budżecie państwa" - dodał.

Premier skrytykował programy "liberałów" oraz Konfederacji

"Nasi konkurenci polityczni z Konfederacji mówią, że nie warto płacić podatków. W takim programie ciężko dostrzec, na czym polega dobry budżet. Dobry budżet polega na tym, że ten, który zarabia mniej, płacił mniej podatków w stosunku do swoich zarobków, a ten, który zarabia więcej, płacił więcej - to my nałożyliśmy podatek na milionerów. Program przedstawiany przez Konfederację to program bardzo niedobry dla takich miejscowości jak Krotoszyn. To program, który prowadzi do tego, że silni będą jeszcze silniejsi, bogaci jeszcze bogatsi - strzeżmy się takiego programu" - mówił Morawiecki.

Premier podkreślił, że wierzy, iż polityka PiS nadal będzie kontynuowana. "Nie ma Polski A i Polski B, Polska jest jedna. Nie chcemy Polski milionerów, ale Polski dla milionów ludzi" - zaznaczył.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła, że współpraca rządu z samorządowcami "ma służyć drugiemu człowiekowi, ma służyć mieszkańcom".

"Chcemy być wiarygodni i jesteśmy wiarygodni, dlatego realizujemy programy, które służą drugiemu człowiekowi i zmieniamy Polskę na lepsze" - powiedziała minister Maląg wskazując na programy społeczne, które, jak oceniła - są "programami społeczno-gospodarczymi".

Akcentował, że programy, za które odpowiada resort rodziny i polityki społecznej "trafiają do polskich rodzin bez względu, jaka jest ich sytuacja

"To są wszystkie inwestycje w ramach Polskiego Ładu, które zmieniają oblicze Polski, które przede wszystkim pokazują, że najmniejsze miejscowości są dla nas bardzo ważne, bo to państwo - mieszkańcy ziemi krotoszyńskiej - to wam mają służyć te programy" - wskazała minister.

Zwróciła uwagę, że programy, za które odpowiada resort rodziny i polityki społecznej "trafiają do polskich rodzin bez względu, jaka jest ich sytuacja". "Program 500 Plus, który jest zmianą historyczną i filozoficzną pokazał w kierunku idzie rząd Prawa i Sprawiedliwości" - powiedziała Maląg.

Wspomniała, że od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązywał program 800 Plus.

"Na ziemię krotoszyńską w ramach różnych programów społecznych trafiło 300 mln zł" - dodała szefowa MRiPS.

Maląg powiedziała też, że w ramach programu Maluch Plus, "na ziemię krotoszyńską w tym roku trafi ponad 17 mln zł". "Zostaną utworzone blisko 300 nowych miejsc, aby dać rodzicom możliwość łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym" - dodała.

Maląg zaznaczyła, że kolejnym dowodem wiarygodności rządu PiS jest ustawa o 14. emeryturze

Jak podkreśliła, "czternasta emerytura staje się faktem i na stałe będzie wpisana w portfel seniorów".

"Robimy to z miłości do Polski, aby piękniała, aby była państwem nowoczesnym, rozwijającym się, aby była liderem na tle Unii Europejskiej" - powiedział szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Po wystąpieniach premier oraz szefowa resortu rodziny i polityki społecznej odwiedzili wszystkie stoiska krotoszyńskiego pikniku. Mieszkańcy Krotoszyna fotografowali się z politykami, a premier przyglądał się m.in. warsztatom plastycznymi zorganizowanym dla dzieci. Morawiecki odwiedził też stoiska kół gospodyń wiejskich, policji czy KRUS-u.