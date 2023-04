Premier: jest już kilkaset firm polskich gotowych do udziału w odbudowie Ukrainy

Dorobkiem ostatniego roku jest nie tylko zacieśnianie relacji polsko-ukraińskich, ale także budowa planu gospodarczego na przyszłość; powiedzieliśmy sobie, że jest już kilkaset firm polskich gotowych do udziału w odbudowie Ukrainy - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Ukrainy.

Premier podkreślał po spotkaniu, że wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce to "manifestacja wdzięczności" Polska "okazała się krajem prawdziwie braterskim". "Dorobkiem ostatniego roku jest nie tylko zacieśnianie relacji polsko-ukraińskich, ale także budowa planu pokojowego, planu gospodarczego na przyszłość" - powiedział.

"Dzisiaj powiedzieliśmy sobie, że już jest kilkaset firm polskich gotowych brać udział w odbudowie Ukrainy. To one będą miały pierwszeństwo również w tym - co oby jak najszybciej nastąpiło po zwycięstwie Ukrainy - czyli odbudowie tego kraju" - dodał Morawiecki.

"Dlatego ta wizyta jest również szalenie ważna, ponieważ my kształtujemy dzisiaj obraz Europy na przyszłość" - stwierdził.

Morawiecki mówił, że "Kreml i Putin, Moskowa chciała końca Ukrainy, ale dzisiaj widzimy, że ta wojna to początek końca Rosji agresywnej, Rosji takiej, jaką znamy i początek zupełnie nowej Europy".

Stwierdził, że Polska jako pierwsza ostrzegała przed Rosją i jako pierwsza wsparła Ukrainę. "Teraz Polska jako pierwsza chce brać udział w planie odbudowy Ukrainy i jestem przekonany, że wraz z rozliczeniem rosyjskich zbrodni do tego dojdzie" - powiedział.

Morawiecki powiedział też, że "wiemy również, że macki Putina sięgają daleko". "Będziemy je odcinać wszędzie - w biznesie, w sporcie. Nie chcemy, aby rosyjscy sportowcy brali udział w zawodach sportowych. Dlatego będziemy interweniować w MKOl o wycofanie z rywalizacji rosyjskich sportowców" - oświadczył.

Stwierdził, że "Warszawa i Kijów to dwie stolice wolności". "I wierzę, że na tej osi możemy zbudować nową architekturę bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa UE. Polska jest gotowa być liderem Europy, rozmawiamy z naszymi partnerami w Zachodniej Europie, z USA, w jaki sposób tę nowa architekturę bezpieczeństwa budować. A wizyta prezydenta USA Joe Bidena tutaj w Polsce, w Warszawie i wcześniejsza w Kijowie potwierdziła, że Polska jest tym zwornikiem transatlantyckich relacji" - zaznaczył Morawiecki.