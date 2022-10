Premier: jestem wstrząśnięty tragedią w stanie Gudźarat; w imieniu polskiego rządu przekazuję kondolencje

Jestem głęboko wstrząśnięty tragedią w stanie Gudźarat; na ręce premiera Narendra Modi przekazuję najszczersze kondolencje w imieniu polskiego rządu. Opłakujemy ofiary, łączymy się w bólu z ich rodzinami i wszystkimi mieszkańcami Indii - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się niemal stuletniego wiszącego mostu na rzece Machhu w mieście Morbi w stanie Gudźarat. Stacja NDTV podała, że zginęło 91 osób, a dziennik "The Times of India" poinformował o co najmniej 91 ofiarach. Setki osób odniosły obrażenia.

Premier Morawiecki odnosząc się do tego zdarzenia napisał w poniedziałek na Twitterze, że jest "głęboko wstrząśnięty tragedią w stanie Gudźarat". "Na ręce premiera Narendra Modi przekazuję najszczersze kondolencje w imieniu polskiego rządu. Opłakujemy ofiary, łączymy się w bólu z ich rodzinami i wszystkimi mieszkańcami Indii" - podkreślił szef rządu.

Wiszący most nad rzeką Machhu jest popularną atrakcją turystyczną, sześć miesięcy temu został wyremontowany. Według doniesień weszło na niego więcej osób niż wynosiła jego wytrzymałość. "The Times of India" podał, że w momencie zawalenia się na moście było około 400 osób, według stacji NDTV - nawet ok. 500.

"Śledztwo jest w toku" - zapewnił przedstawiciel władz stanu Gudźarat. Premier Indii Narendra Modi poinformował, że poszkodowani oraz rodziny zmarłych w katastrofie otrzymają pomoc ze specjalnego funduszu pomocowego.