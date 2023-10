Premier: jesteśmy krok od zwycięstwa, zostało 4 dni ciężkiej pracy

Jesteśmy krok od zwycięstwa, zostało nam 4 dni ciężkiej pracy - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki, prosząc wyborców PiS o maksymalną mobilizację. Zamieścił przy tym spot z fragmentami swojego wystąpienia z poniedziałkowej debaty wyborczej w Telewizji Polskiej.

W poniedziałek w warszawskim studiu ATM odbyła się organizowana przez Telewizję Polską debata wyborcza, w której udział wzięli przedstawiciele sześciu komitetów, którzy zarejestrowali się we wszystkich okręgach. PiS reprezentował premier Mateusz Morawiecki, KO - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, Trzecią Drogę - lider Polski 2050 Szymon Hołownia, Konfederację - poseł Krzysztof Bosak, a Bezpartyjnych Samorządowców - Krzysztof Maj.

Do debaty odniósł się we wtorkowym wpisie w serwisie X (d. Twitter) premier Mateusz Morawiecki. "Jesteśmy krok od zwycięstwa. Zostało nam 4 dni ciężkiej pracy. Proszę was o maksymalną mobilizację! Dziękuję, że byliście wczoraj ze mną! Widać mobilizację. Zwyciężymy!" - zaznaczył szef rządu.

Zamieścił przy tym spot z fragmentami swoich wypowiedzi z poniedziałkowej debaty wyborczej w Telewizji Polskiej, m.in. o waloryzacji emerytur w czasach rządów PO-PSL. "Jeżdżę bardzo często po Polsce i spotykam się z seniorami. Podeszła do mnie pani Danuta w Kraśniku i powiedziała, że dostała waloryzację emerytury kilka lat temu za Tuska: 2 zł" - mówił w trakcie debaty premier.

Do lidera PO Donalda Tuska Morawiecki powiedział w czasie debaty: "Był pan premierem polskiej biedy". Premier stwierdził też, że gdyby PO wróciła do władzy, "będzie to samo, otworzą drzwi dla mafii vatowskich".

Spot pokazuje też wypowiedź premiera o tym, że "na Radzie Europejskiej postawił twarde weto przeciw nielegalnej migracji i tam, na Radzie, dowiedział się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów", a także stwierdzenie, że "gdyby PO doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu: tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców, tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów".

Materiał wyborczy przytacza też słowa premiera o tym, że kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, pojechał razem z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim do Kijowa. "A on? Znowu stchórzył. Czy chcecie tchórza za premiera?" - pytał Morawiecki.

"Dzisiaj stoimy przed prostym wyborem: albo Polska pogrążona w kłótni i w chaosie, albo mająca rząd sprawny i skuteczny w rozwiązywaniu problemów" - powiedział pod koniec debaty Morawiecki, co również pokazano w spocie. W materiale wykorzystano urywki z wystąpienia Donalda Tuska w czasie debaty m.in., gdy szef PO zastanawia się, co powiedzieć.

Główny spór w trakcie debaty w TVP odbył się pomiędzy obecnym szefem rządu a byłym premierem Donaldem Tuskiem, którzy zarzucali sobie m.in. błędy ws. polityki migracyjnej czy podwyższania wieku emerytalnego i kwestii bezrobocia. Morawiecki wytknął Tuskowi, że otrzymał "wazon ze złotem i srebrem" od Putina, a także zapowiedział, że wręczy mu dwa złote, czyli kwotę waloryzacji emerytury z czasów rządów PO-PSL. Tusk zaprosił Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego na debatę ostatniego dnia kampanii - w dowolnie wybranym przez nich miejscu; przypomniał też czasy, kiedy obecny premier doradzał mu podwyższenie wieku emerytalnego.