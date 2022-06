Premier: jesteśmy partią, która dba o ojczyznę, rodzinę, patriotyzm i o tradycję

Jesteśmy partią, która dba o ojczyznę, o rodzinę, o patriotyzm i o tradycję. Na tym chcemy opierać nasze działania i myślę, że na tym chcą opierać działania także wszyscy Polacy - powiedział w sobotę w Kole premier Mateusz Morawiecki.

Przypomniał, że w tym mieście nie jest pierwszy raz. "Rzeczywiście z panem starostą z panami posłami rozmawialiśmy wiele razy o potrzebach powiatu kolskiego i waszego miasta, powiatów ościennych. I muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że ta ziemia, taka gospodarna, pięknie zagospodarowana rozwija się coraz lepiej, że to, co było zmorą lat poprzednich - wysokie bezrobocie, wyjazdy za chlebem, że dzisiaj to już przechodzi do przeszłości" - powiedział premier Morawiecki.

Zaznaczył, że często na takich spotkaniach podchodzą do niego ludzie i mówią, że wrócili z Irlandii, z Anglii, z Francji na stałe. "I wiecie co, szanowni państwo, to jest dla mnie naprawdę najlepsza nagroda, jakiej mogę się spodziewać. I dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście tacy pozytywnie nastawieni do tego co, się dzieje wokół nas pomimo trudnych czasów" - powiedział szef rządu.