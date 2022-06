Premier: jesteśmy suwerennym państwem i bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

Jesteśmy suwerennym państwem i bezpieczeństwo jest naszą absolutnie kluczową postawą, jest naszym priorytetem i to też pochodzi z uzdrowionego systemu finansów publicznych - mówił premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu kolskiego.

Premier Mateusz Morawiecki mówiąc o potrzebnych obecnie wydatkach państwa wymienił m.in. wydatki na obronę. "Porównajcie sobie, łatwo to znaleźć w internecie, ile wydawali na obronę nasi poprzednicy, a ile my wydajemy na obronę. To jest przepaść" - zaznaczył premier. Dodał, że jest tak dlatego, że obecny rząd wie, "że podstawą wszystkiego jest bezpieczeństwo". "Nie chcemy wpaść w ruską niewolę" - zapewnił.

"My nie odbieramy telefonów od tych, którzy próbują nami zarządzać, pomiatać, tylko jesteśmy suwerennym państwem i bezpieczeństwo jest naszą absolutnie kluczową postawą, jest naszym priorytetem, jest naszym założeniem, i to też pochodzi z uzdrowionego systemu finansów publicznych, uzdrowionego budżetu państwa polskiego" - zaznaczył.

Kończąc wystąpienie wyraził dumę z bycia Polakiem. "Razem, wbrew wszelkim przeciwnościom losu, wbrew wszystkim różnym siłom zewnętrznym, wewnętrznym - wierzymy w Polskę, wierzymy w to, że Polska może być silnym, wielkim, rozwiniętym, dostatnim krajem. I tak właśnie będzie" - powiedział zwracając się do mieszkańców Koła.