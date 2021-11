Premier: jesteśmy zgodni z USA w ocenie konfliktu wywołanego przez Łukaszenkę

Z naszymi przyjaciółmi z USA pozostajemy zgodni co do diagnozy zagrożenia, jakim jest wywoływany przez Łukaszenkę i jego sojuszników konflikt hybrydowy – napisał premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines.

"Dziś do Warszawy przyleciała pani Avril Haines, Dyrektor Wywiadu Narodowego USA. Strona amerykańska prosiła o to spotkanie, co świadczy o poważnym zaangażowaniu naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwestię zwiększenia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO" - napisał Morawiecki w piątek na Facebooku.

"Z naszymi przyjaciółmi z USA pozostajemy zgodni co do diagnozy zagrożenia, jakim jest wywoływany przez Łukaszenkę i jego sojuszników konflikt hybrydowy. Jednocześnie wypracowujemy kolejne rozwiązania, by jak najlepiej zabezpieczyć Polskę, Europę i Sojusz Północnoatlantycki przed podobnymi zagrożeniami teraz i w przyszłości. Będziemy reagować stanowczo i adekwatnie do rozwoju sytuacji" - zapewnił.

Dodał, że szefowa wywiadu Stanów Zjednoczonych spotkała się również z szefem MSWIA, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, a w BBN z szefem gabinetu prezydenta Pawłem Szrotem i delegacją Kancelarii Prezydenta RP.

O spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Haines i rozmowie na temat współpracy na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Mülller. Wizytę zapowiedział w ubiegłym tygodniu szef MSWiA.

Stanowisko dyrektora Wywiadu Narodowego USA jest najwyższym w amerykańskich strukturach wywiadowczych. Dyrektor jest zarazem doradcą prezydenta USA.