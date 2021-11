Premier: jeżeli po stronie białoruskiej ataki będą się nasilały - będziemy wykorzystywać sankcje

Jeżeli po stronie białoruskiej ataki będą się nasilały - będziemy wykorzystywać sankcje gospodarcze - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Francji.

Premier Morawiecki spotkał się w środę w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Głównym tematem rozmów miała być sytuacja na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej.

Podczas konferencji szef polskiego rządu był pytany, czy rozmowa z prezydentem Francji dotyczyła nowych sankcji, które mogłyby zostać nałożone na Białoruś i czy podczas dotychczasowych rozmów z europejskimi przywódcami wyłaniają się ewentualne sankcje, na które mogliby zgodzić się wszyscy przywódcy.

"Rozmawiamy także o tym, w jaki sposób zapobiegać w przyszłości różnym agresywnym działaniom ze strony Rosji, ze strony Białorusi. W tym przypadku także rozmawiamy o sankcjach, rozmawiamy o wzmocnieniu sankcji" - odpowiedział Morawiecki.

Premier przypomniał także działania polskiej dyplomacji wobec linii lotniczych, które uczestniczyły aktywnie w procederze sprowadzania migrantów "pod dyktando Łukaszenki". "Nasze działania doprowadziły do tego, że nastąpiło cofnięcie i to cofnięcie o kilka kroków" - podkreślił. "Już sama nawet groźba sankcji była skuteczna" - dodał.

"Chcemy doprowadzić do rozładowania tego napięcia, ale jeżeli po stronie drugiej, po stronie białoruskiej nastąpi eskalacja - to jesteśmy gotowi na tej drabinie eskalacyjnej, także i my, iść niestety w górę" - powiedział Morawiecki. "Przykładem niech tutaj będą sankcje gospodarcze - zamknięcie granicy, zamknięcie przejść granicznych dla ruchu towarowego, dla ruchu kolejowego. I tę drabinę eskalacyjną niestety będziemy wykorzystywać, jeżeli te ataki będą się nasilały" - dodał.

Morawiecki w ostatnich dniach spotkał się z przywódcami: Litwy, Łotwy, Estonii, a także premierami państw Grupy Wyszehradzkiej (w jej skład poza Polską wchodzą Węgry, Czechy i Słowacja) oraz z premierem Chorwacji. W czwartek spotka się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel, a w piątek z premierem Wielkiej Brytanii - Borisem Johnsonem

Na granicach UE i Białorusi trwa kryzys od czasu, gdy na wiosnę gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy białoruskiej z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie podkreślają, że to efekt celowych działań reżimu Alaksandra Łukaszenki, który instrumentalnie wykorzystuje migrantów, w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek rządu. Następnie Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni - do 2 grudnia.