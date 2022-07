Premier Kanady: ratyfikowaliśmy przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Kanada ratyfikowała przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO - poinformował we wtorek kanadyjski premier Justin Trudeau. Podkreślił, że jego kraj ma pełne zaufanie do możliwości Finlandii i Szwecji dotyczących "szybkiej i skutecznej integracji" z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Trudeau zwrócił się jednocześnie do innych członków NATO o szybkie ratyfikowanie członkostwa Finlandii i Szwecji.

W połowie maja minister spraw zagranicznych Melanie Joly zapowiadała, że Kanada może być jednym z pierwszych krajów, które zatwierdzą przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. W kanadyjskim systemie prawnym decyzję o ratyfikacji podejmuje rząd, bez konieczności konsultowania z parlamentem. Jednak, jak zwrócił uwagę we wtorkowym komunikacie Trudeau, nie tylko rząd podjął kroki, "by ratyfikować protokoły jak najszybciej"; na początku czerwca Izba Gmin "jednogłośnie poparła dołączenie Finlandii i Szwecji do Sojuszu".

Wcześniej we wtorek Dania, Norwegia i Islandia jako pierwsze kraje NATO ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szybkie zatwierdzenie dokumentów było możliwe dzięki specjalnej zgodzie udzielonej poprzednio przez parlamenty w Kopenhadze, Oslo i Reykjaviku.

We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.