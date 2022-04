Premier Kanady: w miarę pogłębiania się kryzysu humanitarnego nasza odpowiedź musi dotrzymywać mu kroku

W miarę, jak pogłębia się kryzys humanitarny, nasza kolektywna odpowiedź musi dotrzymywać mu kroku; pracujmy dalej, aby wspierać uchodźców z Ukrainy i wszystkich Ukraińców - oświadczył w sobotę premier Kanady Justin Trudeau podczas konferencji darczyńców "Stand Up For Ukraine" w Warszawie.

"Bardzo dobrze, że dołączyliście do eventu +Stand Up For Ukraine+ i bardzo cieszę się, że jestem jednym ze współorganizatorów" - oświadczył premier Trudeau na konferencji darczyńców w Warszawie, w wystąpieniu w formie zdalnej.

Zracając się do uczestników konferencji, m.in. szefowej KE i prezydenta Andrzeja Dudy, szef kanadyjskiego rządu wskazał, że wspólnie pracowali nad organizacją tego wydarzenia. "Muszę naprawdę pochylić się nad pani przywództwem i zobowiązaniem, aby chronić tych, którzy tego potrzebują, które demonstruje, jakże silne współczucie i bardzo mocną obecność humanitaryzmu. Możemy zawsze liczyć na was, abyście jednoczyli ludzi" - dodał.

Trudeau podziękował wszystkim obecnym na konferencji za ich "wytężoną pracę", a także za to, co zrobiła von der Leyen w kontekście jej piątkowej wizyty w Kijowie, która - jak ocenił - "podkreśliła potworności, ale również stronę ludzką, człowieczą tej wojny". Premier Kanady podziękował też m.in. prezydentowi Dudzie za to, że piątkowa wizyta w Kijowie była możliwa.

"Jesteśmy tu dzisiaj, aby odpowiedzieć na wezwanie prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego do społeczności międzynarodowej o mobilizację i wsparcie dla ukraińskich uchodźców oraz wszystkich Ukraińców" - podkreślił. Jak ocenił, "wojna Władimira Putina stworzyła kryzys humanitarny". Powołał się przy tym na wizytę, którą złożył w Warszawie w kwietniu i relacjonował swoje doświadczenia i rozmowy.

"Spotkałem się z ludźmi, którzy wyjeżdżali z domu tylko z plecakami i to był cały majątek ich życia, najważniejsze rzeczy. Mówili o niesamowicie trudnych opowieściach, że nie wiedzą kiedy i czy w ogóle dadzą radę wrócić do domów, do mężów, synów, ojców, że nie wiedzą,, jaka będzie ich przyszłość" - relacjonował. Zaznaczył, że w Warszawie spotkał także "całą masę ludzi, którzy przyjęli wielu Ukraińców - uchodźców". "Naprawdę podziwiam ich pracę. Czy to w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, ci ludzie potrzebują więcej pomocy" - dodał.

Wyraził przekonanie, że ci, którzy w ten sposób od początku wojny pomagają uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do Europy, "wkrótce będą w stanie podzielić się tym brzemieniem z organizacjami pozarządowymi".

Premier Trudeau podziękował także prezydentowi Ukrainy i wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność humanitarną oraz wskazał na przesłanie m.in. konferencji w Warszawie, zachęcające do takiego zaangażowania. "Jeżeli jeszcze się w to nie zaangażowaliście, możecie nadal się do tego przyczynić poprzez odwiedzenie strony www.forukraine.com. Wasz głos, wasze datki, wasza działalność naprawdę dużo zmienia. Pomagacie zapewnić żywność, wodę pitną oraz schronienie uchodźcom, którzy musieli ociekać" - podkreślił.

"W miarę, jak pogłębia się kryzys humanitarny, nasza kolektywna odpowiedź musi dotrzymywać mu kroku. Dokładnie dlatego zebraliśmy się tu dzisiaj. Razem pracujmy dalej, aby mobilizować rządy całego świata, spółki prywatne oraz ludzi w naszych społecznościach, aby wspierali uchodźców z Ukrainy i wspierali wszystkich Ukraińców" - zaapelował.