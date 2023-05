Premier: "Katastrofa budżetowa" PiS to wzrost dochodów budżetu o ponad 100 proc.

"Katastrofa budżetowa" PiS to wzrost dochodów budżetu o ponad 100 proc. i to przy obniżeniu właściwie wszystkich najważniejszych podatków - napisał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

"Wracam z nadania nagrody Karola Wielkiego dla Wołodymyra Zełenskiego i oczom nie wierze. Znów gra stara płyta. Oni serio nic innego nie maja? Różni domorośli eksperci już mówią, że +się nie da+, +nie ma pieniędzy+, +zadłużają nas+, +podniosą podatki+. Całkiem to zabawne...słyszałem to już w 2015, potem 2019 i słyszę i teraz..." - napisał premier w mediach społecznościowych.

"+Katastrofa budżetowa+ PiS to wzrost dochodów budżetu o ponad 100 proc. i to przy obniżeniu właściwie wszystkich najważniejszych podatków" - podkreślił.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

W niedzielę premier zapowiedział w mediach społecznościowych, że już na najbliższym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji Prawa i Sprawiedliwości.