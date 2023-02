Premier: KE nie odnosi się do procesu legislacyjnego ws. ustawy o SN; czeka na jego zakończenie

Komisja Europejska nie odnosi się do procesu legislacyjnego ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, czeka na jego zakończenie; to jest jej oficjalne stanowisko. Teraz zobaczymy, jak będzie decyzja prezydenta - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Brukseli.

Na konferencji prasowej w piątek w Brukseli po szczycie Rady Europejskiej premier zapytany został o rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i opinię KE na temat noweli ustawy SN, która ma być kluczem do wypełnienia tzw. kamienia milowego i odblokowania środków z KPO dla Polski. Nowela, po odrzuceniu w środę przez Sejm poprawek Senatu, trafiła na biurku prezydenta Andrzeja Dudy.

Premier poinformował, że KE nie komentuje sprawy. "Komisja Europejska czeka na zakończenie procesu legislacyjnego; to jest z perspektywy KE dzisiaj ich oficjalne stanowisko" - oświadczył szef rządu. Również obecny na konferencji minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk dodał, że KE nie chce ingerować w proces legislacyjny w Polsce

Morawiecki pytany, czy planuje konsultacje z prezydentem w sprawie ustawy, zaznaczył, że z Andrzejem Dudą jest w częstym kontakcie. Jak dodał, prezydent decyzję ws. ustaw podejmuje autonomicznie. "Zobaczymy w najbliższych 3 tygodniach, jaka ta decyzja będzie" - stwierdził.

Premier na pytanie o otrzymywanie przez Polskę środków z unijnych funduszy poza Funduszem Odbudowy, odparł, że w ich przypadku nie funkcjonuje żaden mechanizm warunkowości, na podstawie którego można by wstrzymać wypłaty. "Fundusze z Funduszu Spójności i sześciu-siedmiu innych obszarów funduszy europejskich płyną do nas zgodnie z harmonogramem. Już wpłynęło do nas 5 mld zł, one są dystrybuowane na poszczególne programy, wszystko jest zgodnie z planem" - oświadczył szef rządu.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o SN sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA będzie rozstrzygać sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego w pierwszej instancji w 3-osobowym składzie, a w drugiej instancji w składzie 5-osobowym. Z kolei w przypadku sędziów sądów powszechnych i wojskowych NSA będzie sądem dyscyplinarnym w części spraw w pierwszej instancji i we wszystkich sprawach w drugiej instancji. NSA ma przejąć także kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów.

Zmiany mają wejść w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Andrzej Duda pytany przed dwoma tygodniami o nowelizację ustawy o SN powiedział, że spokojnie czeka na wynik prac parlamentu. "Jak ustawa trafi na moje biurko, to będę się nad nią w szczegółach pochylał" - mówił.