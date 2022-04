Premier: kolejny pakiet sankcji powinien dać Kremlowi do myślenia

Sytuacja, która jest na Ukrainie, wymaga szybkich działań; kolejny pakiet sankcji powinien dać do myślenia na Kremlu, że jesteśmy zdeterminowani w walce o uniwersalne wartości - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem De Croo.

"Sytuacja, która jest na Ukrainie, wymaga szybkich działań i interwencji; pomocy zarówno humanitarnej, którą staramy się organizować w możliwie szerokim zakresie, ale także pomocy w obronie terytorium, bo żołnierze muszą mieć się czym bronić i to jest to, nad czym pracujemy z premierem Belgii, po to by Ukraina obroniła wartości, na których nam wszystkim zależy" - powiedział szef polskiego rządu.

Kolejną kwestią wymagającą międzynarodowych ustaleń są - jak zaznaczył - sankcje. "Wdrażamy jeden pakiet za drugim. Pewnie trochę się różnimy z Alexandrem, co do tego, jak głęboko te pakiety już działają. Ja uważam, że nie działają wystarczająco mocno, ktoś inny może mieć inne zdanie" - powiedział premier.

Stwierdził, że "ważne jest, aby zachować jedność, by (...) kolejny pakiet sankcji dał do myślenia (...) na Kremlu, że jesteśmy bardzo zdeterminowani w walce o nasze uniwersalne wartości". Do takich wartości, jak podkreślał, należą m.in. prawo do życia, zakaz tortur, wolność, sprawiedliwość i solidarność.