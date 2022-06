Premier: konsekwentnie realizujemy program wyrównywania szans

Konsekwentnie realizujemy program wyrównywania szans - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu opoczyńskiego (Łódzkie). Ponadto szef rządu podkreślał rolę lokalnych inwestycji, aby zapewniać miejsca pracy w mniejszych miejscowościach.

Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami, mówiąc m.in. o szansach rozwoju podkreślał, że Opoczno jest perłą. "Nie może być tak, że takie perły są chowane gdzieś pod korcem i ciężko się im rozwinąć" - stwierdził. "Skoro małe miasta Prowansji czy Toskanii mogą być przedmiotem zazdrości całej Europy, skoro w mniejszych i średnich i w całkiem małych miastach mogą być tak wielkie firmy w Niemczech jak np. Volkswagen, Bosch, Adidas czy Bertelsmann czy Saab, to dlaczego Polska ma się rozwijać tylko przede wszystkim w głównych, dużych metropoliach" - dodał.

"Konsekwentnie realizujemy program wyrównywania szans, program solidarnościowy" - podkreślał premier i wskazał, że należy do tego Program Inwestycji Strategicznych. Jak podkreślał, łącznie za ostatnie 2-2,5 roku zostało przekazanych ponad 200 milionów złotych do powiatu opoczyńskiego. "Nigdy nie było takich środków dla tego powiatu" - mówił i wymieniał inwestycje m.in. w drogi czy szpitale.

Morawiecki podkreślał, że włodarze mniejszych powiatów mieli w przeszłości wielki ból głowy w czasach III RP i zastanawiali się, skąd wziąć pieniądze na podstawowe inwestycje czy wkład własny na współfinansowanie projektów unijnych.

"Z Programu Inwestycji Strategicznych finansujemy 90, a niekiedy nawet 95 procent danej inwestycji" - mówił szef rządu. "Naprawdę niewielka kwota potrzebna jest na wkład własny do drogi, do remontu szkoły, do światłowodu czy do innych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i wszelkich innych, których dzisiaj w całej Polsce są tysiące" - dodał. "To jest nasza wielka inwestycja po to, żeby rozwój gospodarczy, szanse na nowe miejsca pracy nie były tylko w wielkich metropoliach, a z Opoczna, żeby te szansy nie były oglądane przez szklaną ścianę albo przez szklany sufit" - podkreślał Morawiecki.