Premier: Konstytucja 3 Maja przez pokolenia była dla nas drogowskazem, dumą i wyznacznikiem naszych aspiracji

Konstytucja 3 Maja przez pokolenia była dla nas pewnego rodzaju latarnią, drogowskazem i dumą. To bardzo ważny dokument, z którego jesteśmy dumni, swego rodzaju wyznacznik naszych aspiracji - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w obchodach Święta Narodowego 3 Maja, w rozmowie z dziennikarzami odnosił się do wcześniejszego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił m.in. o obronności. "Dokładnie teraz potrzebujemy tak silnej armii, żeby wystarczająco odstraszała potencjalnych wrogów, żeby nikt nie odważył się wejść na nasze terytorium" - mówił szef rządu.

"Trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy członkami najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata, Paktu Północnoatlantyckiego, a to umacnia nasze bezpieczeństwo, więc dziś musimy uszlachetniać naszą rzeczywistość, czynić naszą Rzeczpospolitą coraz piękniejszym miejscem do życia, ale również pamiętać o tym fundamencie, jakim jest bezpieczeństwo, obronność, bo bez tego zaraz może się okazać, że historia się powtórzy. Oby tak nigdy już w naszej historii nie było" - podkreślił Morawiecki.

Premier pytany, jak ważne jest, aby wśród młodych ludzi krzewić pamięć o Konstytucji 3 Maja, odpowiedział, że "najlepszym dowodem, jak to jest ważne, niech będzie to, że Konstytucja 3 Maja, choć obowiązywała - i chyba to słowo jest trochę na wyrost - jedynie rok, to później przez pokolenia, przez stulecia była dla nas pewnego rodzaju latarnią, drogowskazem i dumą".

"To bardzo ważny dokument, z którego jesteśmy dumni, ale swego rodzaju wyznacznik naszych aspiracji" - podkreślił Morawiecki. "O ile tamta konstytucja wykraczała daleko w przyszłość, o tyle dzisiaj potrzebujemy rozwiązań, które będą kolejnym pokoleniom wskazywały drogę ku silniejszej, jeszcze bardziej sprawiedliwej Rzeczpospolitej" - mówił.

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.