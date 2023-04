Premier kreśli projekt, aby Stadion Śląski wrócił do życia

Rząd polski jest w stanie przeznaczyć odpowiednie środki - co najmniej 50 proc. - by Stadion Śląski jak najszybciej wrócił do życia - powiedział w sobotę w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki.

Podczas odwiedzin w zakładach Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich premier został poproszony o komentarz dotyczący Stadionu Śląskiego. "Stadion Śląski to nie tylko perła sportu z historii, ale to może być również perła, którą będziemy się szczycić w przyszłości. To nie tylko duma Polaków wszystkich, bo przecież na tym stadionie odnosiliśmy wspaniałe zwycięstwa. To także niezwykle ważny stadion dla wspaniałego klubu sportowego Ruch Chorzów" - podkreślił szef rządu.

Dodał, że z tego miejsca chce przedstawić zobowiązanie. "Rząd polski jest w stanie po naszej stronie przeznaczyć odpowiednie środki - co najmniej 50 proc. - na to, aby ten stadion jak najszybciej wrócił do życia. Aby kibice Ruchu Chorzów, wszyscy fani polskiego sportu, mieli Stadion Śląski z powrotem w swojej dyspozycji" - podkreślił Morawiecki.

Szef rządu zaapelował: "przywróćmy Stadion Śląski kibicom, przywróćmy Stadion Śląski polskiemu narodowi". "Tak, to jest stadion narodowy - tak samo jak ten w Warszawie. To jest stadion, z którego wszyscy Polacy są dumni. Jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli możemy z powrotem Stadion Śląski przywrócić do pełnego użytkowania" - zadeklarował.

Obecnie piłkarze Ruchu Chorzów rozgrywają swoje mecze w Gliwicach, ale wobec dużego zainteresowania potyczką z Wisłą Kraków rozważane było przeniesienie spotkania na obiekt mogący pomieścić ponad 55 tysięcy kibiców. Działacze klubu nie doszli jednak do porozumienia z zarządem stadionu.

Tymczasem premier Morawiecki stwierdził w środę na Twitterze, że kwietniowy mecz pomiędzy Ruchem a Wisłą może odbyć się w Chorzowie. "Mecz I Ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków może jeszcze się odbyć na Stadionie Śląskim! Stadion Śląski, którego właścicielem jest Marszałek Chełstowski, nie był w stanie zabezpieczyć obiektu, strony nie doszły do porozumienia. Dlatego wzywam Marszałka, aby nie blokował działań państwa. Jesteśmy w stanie ubezpieczyć odpowiednie elementy na stadionie" - napisał.