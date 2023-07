Premier: kupujemy nowoczesną broń i wzmacniamy obecność na wschodniej flance

Kupujemy nowoczesną broń i wzmacniamy naszą obecność na wschodniej flance NATO; organizacja bezpieczeństwa jest kluczem do zapewnienia spokoju i rozwoju dla wszystkich obywateli Polski - mówił w czwartek w Sutnie (woj. podlaskie) premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, który wizytował granicę z Białorusią, na briefingu prasowym przekonywał, że b. premier i lider PO Donald Tusk to "likwidator polskiego bezpieczeństwa".

"My odtwarzamy jednostki wojskowe, kupujemy najnowocześniejszy sprzęt z najwyżej rozwiniętych technicznie krajów świata. Stany Zjednoczone, Korea, Francja, Wielka Brytania, Szwecja. Z tych kierunków ściągamy broń, ale także zwielokrotniamy produkcję w Polsce. Rząd PiS w zakresie bezpieczeństwa prowadzi politykę dokładnie odwrotną do naszych poprzedników i do naszych politycznych przeciwników" - oświadczył Morawiecki.

"Kupujemy super nowoczesną broń, wzmacniamy naszą obecność na wschodniej flance (NATO), to dlatego wy, mieszkańcy, możecie się czuć bezpiecznie. Możecie się czuć bezpiecznie, bo my czuwamy nad bezpieczeństwem. Organizacja bezpieczeństwa jest kluczem do zapewnienia spokoju i rozwoju dla wszystkich obywateli Polski" - dodał.

Premier zaznaczył, że w ciągu ubiegłego roku zbudowano cały system perymetrii na granicy, który wyłapuje próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Premier: Grupa Wagnera to wyjątkowo niebezpieczni i bezwzględni najemnicy

"Grupa Wagnera to wyjątkowo niebezpieczni najemnicy, bezlitośni i bezwzględni. Pokazali w Afryce, na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie jak się zachowują, jakich zbrodni wojennych się podejmują, co są w stanie zrobić na terenach, na których się pojawiają" - powiedział.

Morawiecki podkreślił, że - gdyby nie praca funkcjonariuszy i żołnierzy chroniących polskiej granicy oraz środków, które rząd PiS przedsięwziął w celu jej wzmocnienia - to "mielibyśmy Grupę Wagnera w dwie godziny w Warszawie".

Premier nadmienił, że szef PO Donald Tusk "nie chciał chronić granicy", a jego ugrupowanie głosowało przeciw budowie zapory na granicy. "Polityka Tuska i PO to polityka naiwności chłopców w krótkich spodenkach czy polityka grania w niemieckiej orkiestrze, której zawsze pasowała nielegalna imigracja i osłabianie Polski" - ocenił Morawiecki.

Premier: atak na polską granicę był preludium do ataku na Ukrainę

"Czym był rozpoczynający się kilka miesięcy wcześniej atak na polską granicę przez Łukaszenkę i sztucznie wywołany kryzys migracyjny?" - pytał Mateusz Morawiecki. "To preludium do tamtej wojny. To wstępny etap do ataku na Ukrainę" - wskazywał. "Polska miała zostać położona pokotem, jak domek z kart" - kontynuował.

"Dziesiątki tysięcy migrantów tym szlakiem miały iść na zachód, część z nich miała zostać w Polsce. To nam gotowali poprzednicy nasi, nasi przeciwnicy polityczni z Platformy Obywatelskiej" - stwierdził szef rządu.

Morawiecki mówił także o konsekwencjach ewentualnie wygranych wyborów przez Platformę Obywatelską w 2019 roku. "Wyobraźmy sobie te kolejne lata: dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów na polskiej granicy, ale i dziesiątki tysięcy migrantów, albo setki tysięcy nielegalnych migrantów na polskich ulicach, brak jednostek wojskowych na wschodniej granicy Polski" - powiedział.